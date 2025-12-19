18 – 21 decembrie | Târgul de Crăciun din Aiud: Atelierul și Trenulețul lui Moș Crăciun, concerte și petrecere în aer liber. Programul evenimentelor

Târgul de Crăciun din Aiud: Atelierul și Trenulețul lui Moș Crăciun, concerte și petrecere în aer liber. Programul evenimentelor

Ultimele zile din Târgul de Crăciun din promit distracție garantată și voie bună pentru cetățenii de toate vârstele, dar mai ales pentru cei mici.

Printre activități se numără: Atelierul lui Moș Crăciun, Trenulețul lui Moș Crăciun, Moș Crăciun Motociclist și diferite concerte.

,,Ultima săptămână a Târgului de Crăciun Aiud promite să fie una plină de emoție, bucurie și momente speciale, marcând un final spectaculos al sărbătorilor de iarnă în oraș”, au transmis organizatorii.

Program complet pentu Târgul de Crăciun din Aiud

Săptămâna 18 – 21 decembrie

Program Patinoar

Luni – Duminică: 12:00 – 20:00

Atelierul lui Moș Crăciun

Joi și sâmbătă: 17:00 – 19:00

Trenulețul lui Moș Crăciun

Sâmbătă și duminică: 17:00 – 21:00

Moș Crăciun revine la Aiud

Sâmbătă: 17:00 – 18:00

Primirea scrisorilor de la cei mici

Moș Crăciun Motociclist

Duminică: 17:00 – 18:00

Eveniment organizat de Aiud Bikers

Program spectacole 18 – 21 decembrie

Joi, ora 18:00 – Concert de colinde

Florin Săsărman & Alexandru Filip

Vineri, ora 19:00 – Petrecere în aer liber

DJ Răzvan

Sâmbătă, ora 18:00 – Concert Crina Matei

În deschidere: Karla Lupei

Duminică, ora 18:00 – Concert Acoustic Boyz

În deschidere: Cataleya Crișan

