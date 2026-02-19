Actualitate

18-20 februarie 2026 | Risc mare de avalanșă, de gradul 4 din 5, în Munții Parâng-Șureanu: Stratul de zăpadă este instabil în primii 30-40 cm

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

În intervalul 18 februarie 2026 (ora 20.00) – 20 februarie 2026 (ora 20.00) este risc mare de avalanșă, de gradul 4 din 5, în Munții Parâng-Șureanu.

Conform buletinului nivometeorologic emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), la peste 1.800 de metri, în Munții Țarcu-Godeanu și Parâng-Șureanu, în partea superioară a stratului s-au depus local 20..30 cm de zăpadă proaspătă, peste un strat relativ recent de zăpadă depus în zilele precedente, în medie de 10 cm grosime și chiar mai mult în masivele Țarcu și Godeanu.

În următorul interval va continua să ningă și se vor mai depune local 10 cm de zăpadă proaspătă, în special pe parcursul zilei de vineri. În zona crestelor se întâlnesc plăci de vânt pe versanți cu orientări diferite, cei mai expuși fiind versanții nordici, estici și sudici. Stratul de zăpadă este astfel instabil în primii 30..40 cm, iar în profunzime regăsim câteva cruste de gheață și zone cu cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate apariția unor avalanșe care să angreneze straturile de deasupra.

Pe alocuri sunt formate cornișe, unele de mari dimensiuni. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt
consistente, depășind local 2 metri. Pe pantele înclinate, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări, există
riscul declanșărilor de avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze stratul de zăpadă cu
rezistență scăzută din partea superioară, plăcile de vânt formate în zonele înalte, precum și unele straturi
din profunzime – risc mare (4).

La altitudini sub 1800 m, stratul de zăpadă este consistent și înspre altitudini joase, crescând pe alocuri cu peste 20 cm în ultima zi, cu acumulări mai importante pe unele văi în care vântul a transportat zăpada din altitudine. Temporar va mai ninge. Vor fi condiții pentru avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari la altitudini de 1500-1800
m, cu precădere la supraîncărcări ale stratului. Riscul va fi însemnat (3).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

