18-19 august 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 19 județe: Anunțul hidrologilor

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a actualizat, luni, 18 august 2025, Avertizarea Hidrologică emisă în cursul zilei de duminică, 17 august 2025.

Astfel, a fost emis un Cod Portocaliu valabil astăzi,18 august, în intervalul orar 14:00 – 24:00, pentru anumite sectoare de râuri din județele: Brașov, Covasna, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Ilfov.

De asemenea, în intervalul 18 august, ora 12:00 – 19 august, ora 09:00, este în vigoare Codul Galben pentru râuri din județele: Alba, Cluj, Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu, Hunedoara, Gorj, Mehedinți, Covasna, Vâlcea, Argeș, Olt, Dolj, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Buzău.

Avertizarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele Dâmboviţa şi Prahova.

Populația din zonele afectate este rugată să manifeste prudență sporită și să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă.

De asemenea, este recomandat ca bunurile de valoare să fie protejate, iar persoanele aflate în zone cu potențial risc să fie pregătite pentru evacuare temporară, în cazul în care situația o va impune. Respectarea indicațiilor autorităților locale și informarea din surse oficiale sunt esențiale pentru siguranța comunităților.

