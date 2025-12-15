17 decembrie 2025 | Locuitorii de pe mai multe străzi din Aiud rămân fără gaz miercuri. Lucrări la sistemul de distribuție

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat miercuri, 17 decembrie 2025, pe mai multe străzi din municipiul Aiud.

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz miercuri, 17 decembrie, în intervalul orar 9:00-15:00, la consumatori de pe străzile: Iuliu Maniu (parțial), Transilvaniei (zona centrală și zona cu blocuri), Băilor, Muzicanților și Morii (parțial) din municipiul Aiud.

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 de minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări care au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori.

