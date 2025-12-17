17 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, ghețuș și chiciură. Localitățile vizate

ANM a emis miercuri dimineața o atenționare meteo cod galben de ceață, valabilă în mai multe localități din județ până la ora 9.00.

Se vor semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Jidvei, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Stremț, Sâncel, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Hopârta, Rădești.

