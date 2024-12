17 decembrie 2024 | „Fă Rai din Ce Ai” – Concert caritabil de colinde: Alexandru, un copilaș din Alba Iulia, în vârstă de doar 4 luni, are nevoie de operație pe cord deschis

„Mami, eu am să merg cu colinda? Dar cu uratul, mami, am să merg? Și oamenii, oare or să-mi primească colindul? Am să cânt tare, mami! Din toată inima mea! Sigur o să le placă, nu? Mami?”

Alexandru nu vorbește încă, are patru luni, și doar încă două la dispoziție să facă rost de banii, copleșitor de mulți, pentru operația fără de care inimioara lui, deja obosită, nu va mai ști să bată.

Alba Iulia, primești colinda lui Alexandru? Din prea mult sau prea puțin, răsplătești glasul lui, neauzit, care colindă în gând cel mai pur colind?

PNL și TNL Alba au pregătit, pentru albaiulieni, un concert caritabil de colinde, în 17 decembrie 2024, ora 17.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia. Toți banii strânși în cadrul evenimentului, atât din donații în urna special amplasată cât și din vânzarea biletelor pentru tombolă, vor merge către Alexandru, un copilaș din Alba Iulia, în vârstă de doar 4 luni, care are nevoie de operație pe cord deschis. În numele lui, pentru inima lui, vă vor colinda alți oameni care au avut șansa unor începuturi mai line.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile în sală, și am pregătit o tombolă cu premii semnificative, doar să veniți…doar să dăruiți!

Un eveniment special organizat de PNL și TNL Alba, susținut de către:

– Czech IN – ”La vizitiu”

– Elis Pavaje

– Crios

– Crystal Group

– SicoFarm

– SicVolo

– Transilvania Prest Solutions

– Remarc Dent

– ART Instal

– URS Construct

– ALMAX Residence

– Florăria GasPol

Plus mulți alți oameni de bine din Alba Iulia.

Partenerii media ai acestui eveniment sunt:

– Alba 24

– Ziarul Unirea

– Pro Alba

Împreună cu voi, toți cei care ne ajutați cu o distribuire a evenimentului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI