17-19 martie 2026 | Vânt puternic în România: Patru județe din țară, sub atenționare Cod galben

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat, în dimineața zilei de marți, 17 martie 2026 că vor fi intensificări ale vântului de marți până joi în întreaga țară, iar pentru patru județe a fost emisă atenționare Cod galben.

ANM a emis o informare meteorologică valabilă în întreaga țară de marți de la ora 20.00 până joi la ora 20.00.

Conform acesteia, vântul va avea intensificări, în noaptea de marți spre miercuri în sudul Banatului, miercuri în majoritatea regiunilor, iar joi în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

Vântul va bate cu viteze în general de 40-45 km/h. În zona montană înaltă rafalele vor fi de 60-80 km/h.

De marți seara până miercuri la ora 20.00, județul Caraș-Severin se va afla sub atenționare Cod galben. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h. În Munții Banatului și vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor fi de 70-90 km/h.

O altă atenționare Cod galben va intra în vigoare miercuri dimineața, la ora 10.00, și va fi valabilă până la ora 17.00. Potrivit acesteia, în județele Mehedinți, Dolj și Olt, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-60 km/h.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI