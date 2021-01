168.705 de români s-au vaccinat anti-Covid-19, în ultimele 24 de ore: S-au înregistrat 68 de reacții adverse

Peste 160.000 de persoane s-au vaccinat anti-COVID-19, în ultimele 24 de ore și au fost înregistrate aproape 50 de reacții adverse, potrivit datelor furnizate furnizate de Comitetul național de coordonare a campaniei de vaccinare.

Situația din ziua de 15 ianuarie, ora 17.00, este următoarea:

1. Număr de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech (în ultimele 24

de ore) – 16.057.

2. Număr total de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech (începând

cu data de 27 decembrie 2020) – 183.669.

3. Număr de reacții adverse înregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (în ultimele 24 de ore):

68 reacții comune și minore, dintre care:

– 24 reacții de tip local;

– 44 reacții generale.

4. Număr de reacții adverse înregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (începând din 27 decembrie2020):

661 comune și minore, dintre care:

– 259 reacții locale cu durere la locul injectării;

– 402 reacții generale (febră, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie);

* Menționăm că 1 reacție este în curs de investigare.

Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.