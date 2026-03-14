16 martie – 15 iunie 2026 | RESTRICȚII MAJORE de circulație pe DN 7 Valea Oltului

RESTRICȚII MAJORE de circulație pe DN 7 Valea Oltului

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat, vineri, 13 martie 2026 că a fost emis avizul comun DR – CNAIR pentru închiderea circulației rutiere pentru auto cu MTMA >7,5 tone și închiderea/instituirea restricțiilor de circulație pentru auto cu MTMA ≤7,5 tone pe DN 7, în anumite perioade de timp, pentru realizarea lucrărilor de protecție a versanților pe sectoarele kilometrice 198+200 – 207+000, 216+000 –219+000, 224+000 –227+300 și 228+000 – 233+200, valabil în perioada 16 martie – 15 iunie 2026.

În cadrul obiectivului, se vor realiza lucrări de rânguire versant și dislocarea blocurilor de rocă, curățare taluz drum de material instabil, montare plase ancorate, ancore forate și plase de protecție, înlocuire/refacere coșuri de gabioane degradate și execuție sistem de colectare și dirijare a apei.

Circulația auto cu MTMA > 7,5 tone va fi închisă pe DN 7, între Râmnicu Vâlcea și Veștem, în zilele de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 17:30, traficul de tonaj urmând a se realiza pe rute ocolitoare:

– pentru relația București – Veștem și retur: București → A3 → Ploiești → DN1A → Brașov → DN 1 → Veștem – intersecție cu DN 7;

– pentru relația București – A1 Simeria (Nădlac II/ Cluj) și retur: București → A1 → Pitești → DN7 → Râmnicu Vâlcea → DN67 → Târgu Jiu → DN66 → Simeria → Nod Rutier Simeria A1;

– între Râmnicu Vâlcea și punctul de lucru și între Sibiu/Boița și punctul de lucru circulația se va desfășura conform reglementărilor legale.

Circulația autovehiculelor cu MTMA ≤ 7,5 tone va fi închisă / restricționată pe sectoarele afectate de lucrări (între loc. Căciulata și Câinenii Mari, jud. Vâlcea), după caz, în zilele de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 17:30.

Pentru executarea unora dintre lucrări, precum și a celor de îndepărtare a materialului pietros de pe carosabil, se vor institui restricții pe DN 7, traficul urmând a se desfășura alternativ, pe o bandă de circulație, dirijat cu piloți de trafic.

Închiderile de trafic, pentru realizarea intervențiilor de rânguire versanți și dislocare a blocurilor de rocă, se vor efectua în reprize de maximum 30 de minute, în zilele de luni până vineri, respectiv în reprize de maximum 15 minute sâmbăta, care vor alterna cu intervale de deschidere ale traficului, în funcție de intensitatea acestuia la momentul executării lucrărilor, închiderile urmând a se realiza cu mijloace de semnalizare temporară, precum și cu asigurarea prezenței piloților de trafic la capetele sectoarelor închise.

Lungimea sectorului de drum în lucru va fi de maximum 400 m, iar distanța între două puncte de lucru va fi de minimum 5000 m.

Nu vor fi instituite restricții de circulație în zilele premergătoare sărbătorilor legale, în zilele de sărbători legale, în zilele declarate ca fiind libere și duminica, excepție făcând intervențiile care nu pot fi amânate, reprezentând un pericol asupra siguranței participanților la trafic.

Ministrul Energiei, propunere de plafonare a prețurilor benzinei și motorinei: Care ar fi prețul maximal de vânzare

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis premierului Ilie Bolojan şi liderilor coaliţiei un set de propuneri pentru atenuarea efectelor negative ale conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieţei petroliere din România, printre care emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă privind […]

PENSII 2026 | Numărul mediu de pensionari, în creștere: Aproape 5 milioane de persoane beneficiază de pensie în România. Comparație între trimestre

Numărul mediu de pensionari din România a ajuns, în trimestrul IV din 2025, la 4,927 milioane de persoane, cu 6.000 mai multe față de trimestrul anterior, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În același […]

14 martie: Ziua Mondială a numărului Pi. Sărbătoare internaţională a pasionaţilor de matematică şi ştiinţe

14 martie: Ziua Mondială a numărului Pi. Sărbătoare internaţională a pasionaţilor de matematică şi ştiinţe Creată în Statele Unite, unde această dată din calendar care corespunde zilei de 14 martie se scrie „3/14", Ziua numărului Pi este celebrată în special în ţările anglo-saxone, dar a început de curând să fie sărbătorită şi în alte state. […]

