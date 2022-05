16 mai| Prima eclipsă totală de lună din 2022: De unde se poate vedea „Luna sângerie”, în România

12 mai| Ziua Internațională a Asistenților Medicali: Cum a ajuns să fie marcată această zi

An de an, la data de 12 mai este celebrată Ziua Internațională a Asistenților Medicali. Această sărbătoare are rolul de a marca contribuția asistenților medicali în societate.

În ianuarie 1974, ziua de 12 mai a fost aleasă pentru această sărbătoare, deoarece este aniversarea nașterii lui Florence Nightingale, care este considerată pe scară largă fondatoarea asistentei medicale moderne.

Cand a luat naștere Ziua Internațională a Asistentului Medical

Consiliul Internațional al Asistenților Medicali (ICN) sărbătorește această zi din 1965.

Ea a luptat pentru a pune bazele și legile pentru a proteja profesia de asistent și a lucrat la dezvoltarea acesteia.

Privighetoarea era numită „Doamna cu Lampă” pentru că obișnuia să iasă în întuneric îndreptându-se spre câmpurile de luptă, în timp ce ținea o lampă în mână pentru a căuta răniți pentru a-i ajuta, în timpul războiului Crimeei din 1854.

Rolul ei distins la acea vreme a ajutat la reducerea ratei mortalității în rândul soldaților de la 40 la 2%.

Pe lângă încurajarea unei felicitări pe deplin meritate datorate asistentelor, organizația produce, de asemenea, un kit pentru Ziua Internațională a Asistentelor pentru a educa și a ajuta lucrătorii din domeniul sănătății din întreaga lume, cu o temă diferită în fiecare an. Publicațiile anterioare s-au concentrat pe lucrul cu cei săraci, lupta împotriva SIDA, accesul egal la îngrijire și dezvoltarea durabilă.