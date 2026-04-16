Curier Județean

16 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

acum 2 ore

Polițiștii rutieri acționează joi, 16 aprilie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

15 – 16 mai 2026 | Zilele Băilor Sărate la Ocna Mureș: Două zile de spectacole, tradiții și momente artistice. Programul complet

Bogdan Ilea

acum 31 de minute

16 aprilie 2026

15 – 16 mai 2026 | Zilele Băilor Sărate la Ocna Mureș: Două zile de spectacole, tradiții și recitaluri. Programul complet Programe artistice, recitaluri și momente dedicate tradițiilor locale sunt câteva dintre momentele pregătite de organizatori cu ocazia Zilelor Băilor Sărate de la Ocna Mureș. Manifestările vor debuta în 15 mai, cu o expoziție de […]

Compartimentul Registrul Agricol, mutat în sediul Direcției de Venituri a Primăriei Alba Iulia: „Ne dorim ca fiecare cetățean să găsească soluții rapide, într-un singur loc, fără timp pierdut și fără deplasări inutile"

Ioana Oprean

acum o oră

16 aprilie 2026

Compartimentul Registrul Agricol, mutat în sediul Direcției de Venituri a Primăriei Alba Iulia: „Ne dorim ca fiecare cetățean să găsească soluții rapide, într-un singur loc, fără timp pierdut și fără deplasări inutile" Începând de joi, 16 aprilie 2026, Compartimentul Registrul Agricol funcționează în sediul Direcției de Venituri a Primăriei Alba Iulia, iar serviciile oferite de […]

Adolescent de 17 ani, din Daia Română, cercetat de polițiști: A condus un tractor fără a avea permis de conducere și cu remorca neînmatriculată  

Ioana Oprean

acum 2 ore

16 aprilie 2026

Adolescent de 17 ani, din Daia Română, cercetat de polițiști: A condus un tractor fără a avea permis de conducere și cu remorca neînmatriculată Un adolescent de 17 ani, din Daia Română, este cercetat de polițiști după ce a condus un tractor fără a avea permis de conducere și cu remorca neînmatriculată. Potrivit IPJ Alba, […]

