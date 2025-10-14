Rămâi conectat

16-19 octombrie 2025 | Bazinul Olimpic din Alba Iulia, închis pentru agrement și inițiere în înot: Care este motivul

16-19 octombrie 2025 | Bazinul Olimpic din Alba Iulia, închis pentru agrement și inițiere în înot

Bazinul Olimpic din Alba Iulia va fi închis în a doua parte a săptămânii pentru agrement și inițiere în înot.

Concret, închiderea bazinului pentru agrement și inițiere în înot se va face de joi, 16 octombrie 2025, ora 7.00, până duminică, 19 octombrie 2025, ora 14.00.

Administratorii bazinului au precizat și care este cauza pentru luarea acestei măsuri.
E vorba de desfășurarea în incinta Bazinului Olimpic din Alba Iulia a unui turneul de calificare din cadrul Campionatul Național pentru juniori U16 la polo.
Intrarea în tribune la acest eveniment sportiv va fi liberă.

