16-18 februarie 2026 | Risc de AVALANȘĂ de gradul 3 din 5 la mare altitudine în Munții Parâng-Șureanu

Risc de AVALANȘĂ de gradul 3 din 5 la mare altitudine în Munții Parâng-Șureanu

Riscul de avalanșă este de gradul 3 (însemnat) din 5 în Munții Parâng-Șureanu, potrivit buletinului nivometeorologic emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada 16 februarie 2026 (ora 20.00) – 18 februarie 2026 (ora 20.00).

La peste 1800 m: În partea superioară a stratului întâlnim local peste 10 cm de zăpadă proaspătă, depusă în masivele Țarcu și Godeanu peste un strat relativ recent de zăpadă depus în zilele precedente, în medie de 10 cm grosime. În următorul interval va continua să ningă și se vor mai depune local 10..20 cm de zăpadă proaspătă. În zona crestelor se întâlnesc plăci de vânt mai vechi, pe versanți cu orientări diferite, cele mai noi fiind formate pe versanții nordici și estici. Stratul de zăpadă va fi astfel instabil în primii 30..40 cm.

În profunzime regăsim câteva cruste de gheață și zone cu cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate apariția unor avalanșe care să angreneze straturile de deasupra. Pe alocuri sunt formate cornișe, unele de mari dimensiuni. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind izolat 2 metri. Pe pantele înclinate, mai ales la supraîncărcări, se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul de zăpadă proaspătă, cel subiacent pe alocuri încă instabil, precum și unele straturi din profunzime sau plăcile de vânt formate în zonele înalte – risc însemnat (3).

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă este local consistent, crescând pe alocuri cu 10 cm în ultimele zilei și va mai crește

substanțial în următoarele zile, în special pe versanții sudici, local cu peste 15 cm la altitudini de peste 1500 m.

Vor fi condiții pentru avalanșe de dimensiuni mici și medii la altitudini de 1500-1800 m, cu precădere pe versanții sudici și la supraîncărcări ale stratului. Riscul va fi însemnat (3) în masivele Țarcu și Godeanu și moderat(2) în masivele Parâng și Șureanu, se arată în buletinul nivometeorologic amintit.

