15 septembrie | Ziua care a adus evenimente istorice importante, de la inovații militare la declarații politice memorabile

Buzdugan Rebecca

acum 21 de minute

Pe 15 septembrie, istoria mondială a fost marcată de evenimente care au schimbat cursul evenimentelor politice, militare și sociale.

De la introducerea tancurilor pe câmpul de luptă în timpul Primului Război Mondial, la vizite istorice ale liderilor internaționali și declarații majore privind securitatea globală, această zi a adus momente definitorii pentru evoluția lumii.

1916 – Apariția tancului pe câmpul de luptă

În timpul Bătăliei de pe Somme, Marea Britanie a introdus pentru prima dată tancurile pe câmpul de luptă.

Deși doar 9 dintre cele 32 de tancuri au ajuns la inamic, prezența lor a avut un impact psihologic semnificativ asupra soldaților germani, demonstrând potențialul tehnologic în conflictele armate.

1959 – Vizita lui Nikita Hrușciov în Statele Unite

Liderul Uniunii Sovietice, Nikita Hrușciov, a devenit primul lider sovietic care a vizitat Statele Unite, fiind primit cu onoruri de președintele Dwight D. Eisenhower.

Această vizită a fost un pas important în detensionarea relațiilor dintre cele două superputeri în perioada Războiului Rece.

2001 – Declarația de război a președintelui George W. Bush

La patru zile după atacurile teroriste de la New York și Washington, președintele american George W. Bush a declarat pentru prima dată că Statele Unite sunt în război cu teroriștii.

Într-o conferință de presă, el l-a desemnat pe Osama bin Laden ca principal suspect, marcând începutul unei campanii internaționale împotriva terorismului.

