15 septembrie | Senatorii votează astăzi moțiunea împotriva ministrului Educației, intitulată „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”
Senatorii votează astăzi moțiunea împotriva ministrului Educației, intitulată „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”
Senatorii sunt chemați luni, 15 septembrie, să voteze moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David. Plenul Senatului este convocat pentru dezbaterea și votarea documentului, care critică dur politicile Guvernului în domeniul educației.
Moțiunea a fost depusă săptămâna trecută de liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, și este susținută de 38 de senatori ai opoziției: 28 de la AUR, 6 neafiliați și 4 de la Pace – Întâi România.
Autorii moțiunii spun că România se confruntă cu o criză educațională gravă, cauzată de măsurile implementate de actuala conducere a ministerului, și cer printre altele demisia ministrului Daniel David.
„România se află în faţa unei crize fără precedent în domeniul educaţiei, iar sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul naţional de învăţământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor”, se afirmă în document, care acuză și faptul că noile politici educaționale sunt rezultatul unei alianțe politice nocive.
„Educaţia a ajuns copilul ilegitim al Guvernului, rodul unei alianţe politice dăunătoare, care împinge România spre un viitor sumbru”, spune senatorul AUR Petrișor Peiu.
Una dintre cele mai criticate măsuri este adoptarea Legii 141/2025 prin asumarea răspunderii guvernamentale, fără dezbatere în Parlament, despre care opoziția crede că reprezintă „cel mai brutal atac asupra educaţiei din ultimii ani.”
Moțiunea mai atrage atenția asupra efectelor pentru cadrele didactice și elevi. Sindicatele din educație estimează că peste 15.000 de posturi ar urma să fie desființate prin neprelungirea contractelor profesorilor suplinitori și a celor cu normă redusă.
În viziunea AUR, aceasta e o „concediere mascată a zeci de mii de specialişti dedicaţi, cu grade didactice şi ani de vechime”. Se contestă și eficiența economică a măsurilor: „Motivul invocat pentru măsurile adoptate – reducerea deficitului – aduc, potrivit Consiliului Fiscal, o economie de 0,02% din PIB, adică 378 de milioane de lei”.
Inițiatorii moțiunii trag semnalul de alarmă și pentru elevii din mediul rural, care, din cauza comasărilor de școli, trebuie să parcurgă distanțe mai mari până la școală, ceea ce „creşte riscul abandonului şcolar”.
De asemenea, se critică reducerea fondului pentru burse, care afectează accesul echitabil la educație. În moțiune se solicită: anularea imediată a măsurilor de restructurare, restaurarea statutului respectabil al profesorilor, stoparea „derapajelor ideologice” din programa școlară, alocarea a cel puțin 6% din PIB pentru educație și inițierea unui dialog real cu toate părțile implicate.
La final, opoziția cere demisia ministrului. „Renunţarea domnului Daniel David la funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării. Ar fi un act de igienă politică, un gest de respect faţă de profesori, elevi şi viitorul acestei ţări. (…)
Prin această moţiune dorim să tragem un semnal de alarmă naţional: educaţia este în pericol! Dacă nu o apărăm acum, vom pierde o generaţie întreagă. Vă chemăm să votaţi această moţiune, nu pentru noi, iniţiatorii acesteia, ci pentru copiii României, pentru viitorul ţării, pentru onoarea noastră ca parlamentari”, se precizează în textul documentului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Economistul Radu Georgescu: România a fost ca un tip care merge în fiecare seară la restaurant, dar nu plătește. În curând, trecem de la Dolce Vita direct la regim alimentar
Economistul Radu Georgescu: România a fost ca un tip care merge în fiecare seară la restaurant, dar nu plătește. În curând, trecem de la Dolce Vita cu selfie-uri din restaurante direct la regim alimentar Economistul Radu Georgescu compară România cu un tip care merge seara de seară șa restaurant, își face selfie-uri cu mâncarea, dar […]
Ilie Bolojan anunță progrese majore în procesul de aderare la OCDE: România aproape de statutul de membru cu drepturi depline
Premierul Ilie Bolojan anunță progrese majore în procesul de aderare la OCDE: România aproape de statutul de membru cu drepturi depline Premierul Ilie Bolojan a anunțat că România a intrat în ultima etapă a procesului de aderare la OCDE, fiind tot mai aproape de a deveni membru cu drepturi depline. Țara a finalizat aproape două […]
Ministrul Educației vrea să schimbe denumirea disciplinei „Istorie”: Noul titlu, Istoria României” sau „Istoria românilor”. Daniel David: „O să discut cu Academia Română”
Ministrul Educației vrea să schimbe denumirea disciplinei „Istorie”: Noul titlu, Istoria României” sau „Istoria românilor”. „O să discut cu Academia Română” Ministrul Educației a anunțat într-un interviu acordat „Adevărul”, schimbarea denumirii disciplinei de la liceu. Actualul model, în care istoria națională și cea universală sunt amestecate, este considerat de Daniel David un experiment eșuat. Ministrul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: România a fost ca un tip care merge în fiecare seară la restaurant, dar nu plătește. În curând, trecem de la Dolce Vita direct la regim alimentar
Economistul Radu Georgescu: România a fost ca un tip care merge în fiecare seară la restaurant, dar nu plătește. În...
15 septembrie | Senatorii votează astăzi moțiunea împotriva ministrului Educației, intitulată „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”
Senatorii votează astăzi moțiunea împotriva ministrului Educației, intitulată „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj” Senatorii sunt chemați...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Incident GRAV pe Valea Vințului: O persoană blocată sub un ulitaj forestier care s-a răsturnat. Intervin pompierii din Sebeș
Incident GRAV pe Valea Vințului: O persoană blocată sub un ulitaj forestier care s-a răsturnat. Intervin pompierii din Sebeș O...
VIDEO | Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul avea o alcoolmie de 2,62 g%o alcool pur în sânge
Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul...
Curier Județean
FOTO | Noi grupe de studiu în anul școlar 2025-2026 la Centrul Județean de Excelență Alba: Performerii, premiați în cadru festiv
Noi grupe de studiu în anul școlar 2025-2026 la Centrul Județean de Excelență Alba Pentru Centrul Județean de Excelență Alba,...
Performanță remarcabilă pentru albaiulianul Mihnea Costachi. A obținut locul 1 la etapa de șah rapid de la Craiova
Șahistul albaiulian Mihnea Costachi a reușit să obțină locul 1 la categoria de rating 2450 în etapa de șah rapid...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi cu lănci şi furci
15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi...
15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate
15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate În...