15 septembrie | Senatorii votează astăzi moțiunea împotriva ministrului Educației, intitulată „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”

Senatorii votează astăzi moțiunea împotriva ministrului Educației, intitulată „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”

Senatorii sunt chemați luni, 15 septembrie, să voteze moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David. Plenul Senatului este convocat pentru dezbaterea și votarea documentului, care critică dur politicile Guvernului în domeniul educației.

Moțiunea a fost depusă săptămâna trecută de liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, și este susținută de 38 de senatori ai opoziției: 28 de la AUR, 6 neafiliați și 4 de la Pace – Întâi România.

Autorii moțiunii spun că România se confruntă cu o criză educațională gravă, cauzată de măsurile implementate de actuala conducere a ministerului, și cer printre altele demisia ministrului Daniel David.

„România se află în faţa unei crize fără precedent în domeniul educaţiei, iar sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul naţional de învăţământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor”, se afirmă în document, care acuză și faptul că noile politici educaționale sunt rezultatul unei alianțe politice nocive.

„Educaţia a ajuns copilul ilegitim al Guvernului, rodul unei alianţe politice dăunătoare, care împinge România spre un viitor sumbru”, spune senatorul AUR Petrișor Peiu.

Una dintre cele mai criticate măsuri este adoptarea Legii 141/2025 prin asumarea răspunderii guvernamentale, fără dezbatere în Parlament, despre care opoziția crede că reprezintă „cel mai brutal atac asupra educaţiei din ultimii ani.”

Moțiunea mai atrage atenția asupra efectelor pentru cadrele didactice și elevi. Sindicatele din educație estimează că peste 15.000 de posturi ar urma să fie desființate prin neprelungirea contractelor profesorilor suplinitori și a celor cu normă redusă.

În viziunea AUR, aceasta e o „concediere mascată a zeci de mii de specialişti dedicaţi, cu grade didactice şi ani de vechime”. Se contestă și eficiența economică a măsurilor: „Motivul invocat pentru măsurile adoptate – reducerea deficitului – aduc, potrivit Consiliului Fiscal, o economie de 0,02% din PIB, adică 378 de milioane de lei”.

Inițiatorii moțiunii trag semnalul de alarmă și pentru elevii din mediul rural, care, din cauza comasărilor de școli, trebuie să parcurgă distanțe mai mari până la școală, ceea ce „creşte riscul abandonului şcolar”.

De asemenea, se critică reducerea fondului pentru burse, care afectează accesul echitabil la educație. În moțiune se solicită: anularea imediată a măsurilor de restructurare, restaurarea statutului respectabil al profesorilor, stoparea „derapajelor ideologice” din programa școlară, alocarea a cel puțin 6% din PIB pentru educație și inițierea unui dialog real cu toate părțile implicate.

La final, opoziția cere demisia ministrului. „Renunţarea domnului Daniel David la funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării. Ar fi un act de igienă politică, un gest de respect faţă de profesori, elevi şi viitorul acestei ţări. (…)

Prin această moţiune dorim să tragem un semnal de alarmă naţional: educaţia este în pericol! Dacă nu o apărăm acum, vom pierde o generaţie întreagă. Vă chemăm să votaţi această moţiune, nu pentru noi, iniţiatorii acesteia, ci pentru copiii României, pentru viitorul ţării, pentru onoarea noastră ca parlamentari”, se precizează în textul documentului.

