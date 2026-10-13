Curier Județean

15 octombrie | Medalii și machete realizate pentru Încoronarea Regilor României la Alba Iulia, expuse la la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

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Medalii și machete realizate pentru Încoronarea Regilor României la Alba Iulia, expuse la la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Joi, 15 octombrie 2026, de la ora 11,30 la Sala Unirii vor fi expuse medaliile și machetele medaliilor care au constituit proiectul sculptorului și medalistului Mihail Kara pentru încoronarea regilor României la Alba Iulia. 

Petrecerea Divorțaților

Ceremonia încoronării a fost inițial gândită pentru anul 1921, prima Comisie pentru organizarea ceremoniilor de încoronare a avut în vedere o colaborare cu Mihail Kara, artistul ceh stabilit la Oradea. El a propus în 1921 baterea unor medalii cu portretele suveranilor și principilor României, fiecare fiind reprezentat separat, în piese distincte. În ciuda portretelor reușite, proiectul lui Mihail Kara nu a fost acceptat după modificarea componenței comisiei încoronării și amânarea ceremoniilor pentru octombrie 1922. 

Se dorea ca medalia să fie reprezentativă pentru acel moment istoric unic, or portretele regale separate, așezate în piese distincte, nu sugerau deloc importanța evenimentului. Machetele nu au mai fost utilizate, medaliile au rămas în faza de proiect, fără a mai fi distribuite. În 1922 Mihail Kara revine cu macheta unei insigne a încoronării, de această dată cu o reprezentare și simbolistică adecvată: cei doi regi sunt reprezentați împreună, în veșmintele de ceremonie, cu coroane, mantii, regele Ferdinand purtând sceptrul, regina Maria crinul, floarea preferată. Modelul câștigător a fost însă altul, cel propus de Constantin Cristescu, acesta s-a multiplicat și distribuit ca medalie oficială a încoronării. 

Câteva dintre propunerile lui Mihail Kara – machete și medalii – au ajuns în patrimoniul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia și pot fi admirate la Sala Unirii începând din 15 octombrie 2026 la 104 ani de la ceremonia de încoronare a regilor României la Alba Iulia, se arată într-un comunicat de presă transmis de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. 

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