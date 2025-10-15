15 octombrie 2025 | „Încoronarea de la Alba Iulia: istoria unei sărbători”: Prezentări de carte și uniforme militare și momente de reconstituire istorică, la Sala Unirii

„Încoronarea de la Alba Iulia: istoria unei sărbători”: Prezentări de carte și uniforme militare și momente de reconstituire istorică, la Sala Unirii

Cu ocazia împlinirii a 103 ani de la Încoronarea regilor Ferdinand și Maria la Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia adresează publicului invitația de a participa la evenimentul muzeal „Încoronarea de la Alba Iulia: istoria unei sărbători”.

Este vorba de o călătorie în istorie care îmbină conținutul publicațiilor academice, patrimoniul muzeal și reconstituirea istorică.

Evenimentul se va desfășura în data de 15 octombrie 2025, începând cu ora 16:30, în Sala Unirii.

Manifestarea va cuprinde prezentări de carte, prezentări vestimentare (uniforme militare) și momente de reconstituire istorică.

În data de 15 octombrie 1922 avea loc la Alba Iulia unul dintre cele mai simbolice evenimente din istoria României. Regele Ferdinand și regina Maria s-au încoronat în cadrul unei ceremonii fastuoase, ca suverani ai României Mari.

