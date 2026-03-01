15 iunie devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din iunie 1990. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat

Senatul a adoptat, miercuri, 25 februarie, un proiect de lege care stabilește data de 15 iunie drept Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13–15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice.

S-au înregistrat 87 de voturi „pentru” şi trei abţineri.

,,Se instituie ziua de 15 iunie ca Zi Naţională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13 – 15 iunie 1990 şi a Represiunii Antidemocratice, cu scopul de a cinsti memoria victimelor represiunii violente orchestrate de stat în iunie 1990, de a promova educaţia civică şi de a preveni repetarea atrocităţilor. În această zi, autorităţile publice, instituţiile de învăţământ, mass-media şi organizaţiile neguvernamentale sunt invitate să organizeze manifestări culturale, educative şi comemorative dedicate memoriei victimelor şi promovării valorilor democratice. În vederea marcării acestei zile, Televiziunea Română şi Radioul Public difuzează, gratuit, emisiuni tematice despre evenimentele din 13 – 15 iunie 1990. Drapelul naţional va fi arborat în bernă la instituţiile publice centrale şi locale”, prevede proiectul.

Potrivit actului normativ, finanţarea cheltuielilor pentru organizarea manifestărilor se vor asigura din bugetele locale şi centrale, în limita fondurilor aprobate anual.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.

