15 iunie devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din iunie 1990. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat
15 iunie devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din iunie 1990. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat
Senatul a adoptat, miercuri, 25 februarie, un proiect de lege care stabilește data de 15 iunie drept Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13–15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice.
S-au înregistrat 87 de voturi „pentru” şi trei abţineri.
,,Se instituie ziua de 15 iunie ca Zi Naţională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13 – 15 iunie 1990 şi a Represiunii Antidemocratice, cu scopul de a cinsti memoria victimelor represiunii violente orchestrate de stat în iunie 1990, de a promova educaţia civică şi de a preveni repetarea atrocităţilor. În această zi, autorităţile publice, instituţiile de învăţământ, mass-media şi organizaţiile neguvernamentale sunt invitate să organizeze manifestări culturale, educative şi comemorative dedicate memoriei victimelor şi promovării valorilor democratice. În vederea marcării acestei zile, Televiziunea Română şi Radioul Public difuzează, gratuit, emisiuni tematice despre evenimentele din 13 – 15 iunie 1990. Drapelul naţional va fi arborat în bernă la instituţiile publice centrale şi locale”, prevede proiectul.
Potrivit actului normativ, finanţarea cheltuielilor pentru organizarea manifestărilor se vor asigura din bugetele locale şi centrale, în limita fondurilor aprobate anual.
Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Mesaje de 1 Martie, Mărțișor 2026. Urări și felicitări la început de primăvară pentru cei dragi
Mesaje de 1 Martie 2026, Mărțișor. Cele mai frumoase urări și felicitări la început de primăvară pentru cei dragi Sărbătoarea Mărțișorului are loc în fiecare an pe data de 1 Martie, care este și prima lună a primăverii. Pentru cei care doresc să trimită mesaje și urări de 1 Martie, pentru fete, mame sau iubite, […]
2 martie 2026 | Elevii din Alba și alte 16 județe revin la cursuri: Când este programată vacanța de Paște
Elevii din Alba și alte 16 județe revin la cursuri: Când este programată vacanța de Paște Elevii din Alba și alte 16 județe care au fost în vacanța mobilă în ultima săptămână vor reveni la cursuri luni, 2 martie 2026. Vacanța specială, stabilită la decizia inspectoratelor școlare județene, s-a desfășurat în perioada 23 februarie – […]
Noi bănci de lapte matern în 3 orașe din România: În ce stadii sunt proiectele
Noi bănci de lapte matern în 3 orașe din România: În ce stadii sunt proiectele 3 noi bănci de lapte matern urmează să fie construite la Timişoara, Constanţa și Târgu Mureş, după cea construită de la zero la Spitalul Marie Curie din Bucureşti, primele demersuri în acest sens fiind făcute deja. „De anul trecut am […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
15 iunie devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din iunie 1990. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat
15 iunie devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din iunie 1990. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat...
Mesaje de 1 Martie, Mărțișor 2026. Urări și felicitări la început de primăvară pentru cei dragi
Mesaje de 1 Martie 2026, Mărțișor. Cele mai frumoase urări și felicitări la început de primăvară pentru cei dragi Sărbătoarea...
Știrea Zilei
FOTO | ACCIDENT rutier în comuna Ciugud: O persoană, prinsă în interiorul autoturismului. Salvatorii intervin de urgență
ACCIDENT rutier urmat de INCENDIU în comuna Ciugud: O persoană, posibil prinsă în interiorul autoturismului. Un accident rutier a avut...
VIDEO | Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă, depuneri de coroane și jerbe
Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă, depuneri de...
Curier Județean
1 martie 2026 | Acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei de 1 martie la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
1 martie 2026 | Acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei de 1 martie la Muzeul Național al...
Când va avea loc ediția din 2026 a serbării păstorești „Zi-i bade cu fluiera!”, de la Șugag: Două zile de cântec, joc și voie bună
Când va avea loc ediția din 2026 a serbării păstorești „Zi-i bade cu fluiera!”, de la Șugag Ediția 2026 a...
Politică Administrație
FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic
Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic Primăria...
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Opinii Comentarii
1- 9 martie: ”Zilele Babelor” sau ”Zilele Babei Dochia”. Cum să îți alegi ziua care îți va spune cum îți va merge tot anul
1- 9 martie: ”Zilele Babelor” sau ”Zilele Babei Dochia” • Legenda Babelor • Baba Dochia Primele zile ale lunii martie...
Înfrângerea răscoalei și execuția din 28 februarie: Crișan s-a spânzurat iar Horea și Cloșca au fost uciși prin lovituri sângeroase
Înfrângerea răscoalei și execuția din 28 februarie 1785 – răstignirea lui Horea și Cloșca pe roată Crișan s-a spânzurat în...