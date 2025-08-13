15 august 2025 | Pelerinaj Jubiliar de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului la Sanctuarul din Cărbunari-Blaj
15 august 2025 | Pelerinaj Jubiliar la Sanctuarul din Cărbunari-Blaj de marea sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului
În ziua de vineri, 15 august 2025, credincioșii sunt invitați să ia parte la pelerinajul jubiliar de la Sanctuarul Arhiepiscopal Major „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj), cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.
Acest sanctuar marian, aflat în pădurea Cărbunari, este unul dintre cele trei locuri jubiliare desemnate de Preafericitul Părinte Cardinal Lucian în cadrul Anului Sfânt 2025, alături de Catedrala Arhiepiscopală și Schitul de la Stânceni.
Un drum de rugăciune și har
Credincioșii se vor aduna dimineața, în fața Catedralei din Blaj, de unde va porni procesiunea pe jos spre Sanctuar. Pe parcursul drumului, se va recita Rozariul de Bucurie, se vor cânta cântece mariane, iar în pădurea Cărbunari se va face Calea Crucii – un itinerar al rugăciunii și al întâlnirii personale cu Cristos.
Liturghia Sărbătorii
Ajunși la Sanctuar, pelerinii vor participa la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, celebrată în aer liber, în mijlocul naturii. Prin participarea la acest pelerinaj, fiecare credincios va putea trăi bucuria întâlnirii cu Maica Domnului, model de credință și speranță pentru Biserică.
Conform dispozițiilor speciale pentru Anul Jubiliar, credincioșii pot obține Indulgența Plenară, dacă sunt spovediți, împărtășiți și se roagă pentru intențiile Sfântului Părinte.
Părintele Petru Dumitru, Rectorul Sanctuarului, îi invită pe credincioși participe la pelerinajul jubiliar.
