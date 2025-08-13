Rămâi conectat

Curier Județean

15 august 2025 | Pelerinaj Jubiliar de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului la Sanctuarul din Cărbunari-Blaj

Lucian Daramus

Publicat

acum o oră

în

De

15 august 2025 | Pelerinaj Jubiliar la Sanctuarul din Cărbunari-Blaj de marea sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului

În ziua de vineri, 15 august 2025, credincioșii sunt invitați să ia parte la pelerinajul jubiliar de la Sanctuarul Arhiepiscopal Major „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj), cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.

Acest sanctuar marian, aflat în pădurea Cărbunari, este unul dintre cele trei locuri jubiliare desemnate de Preafericitul Părinte Cardinal Lucian în cadrul Anului Sfânt 2025, alături de Catedrala Arhiepiscopală și Schitul de la Stânceni.

Citește și: Mesaje de SFANTA MARIA. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica

Festivalul Roman Apulum 2025

Un drum de rugăciune și har

Credincioșii se vor aduna dimineața, în fața Catedralei din Blaj, de unde va porni procesiunea pe jos spre Sanctuar. Pe parcursul drumului, se va recita Rozariul de Bucurie, se vor cânta cântece mariane, iar în pădurea Cărbunari se va face Calea Crucii – un itinerar al rugăciunii și al întâlnirii personale cu Cristos.

Citește și: Mesaje haioase de Sfânta Maria: Ce SMS-uri și urări amuzante poți trimite de Sf. Maria

Liturghia Sărbătorii

Ajunși la Sanctuar, pelerinii vor participa la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, celebrată în aer liber, în mijlocul naturii. Prin participarea la acest pelerinaj, fiecare credincios va putea trăi bucuria întâlnirii cu Maica Domnului, model de credință și speranță pentru Biserică.

Conform dispozițiilor speciale pentru Anul Jubiliar, credincioșii pot obține Indulgența Plenară, dacă sunt spovediți, împărtășiți și se roagă pentru intențiile Sfântului Părinte.

Părintele Petru Dumitru, Rectorul Sanctuarului, îi invită pe credincioși participe la pelerinajul jubiliar.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Masterat în Sport și Studiu DUAL – noutățile aduse de Admiterea de toamnă la UAB

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

în

13 august 2025

De

Masterat în Sport și Studiu DUAL – noutățile aduse de Admiterea de toamnă la UAB Începând cu data de 18 august 2025, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) deschide perioada de înscrieri pentru Admiterea de toamnă, oferind celor interesați o nouă oportunitate de a deveni studenți într-un mediu universitar modern, conectat la realitățile […]

Citește mai mult

Curier Județean

Românii ar putea plăti cu până la 15% mai puțin la electricitate în 2026. Ministrul Energiei: „E nevoie de o piață corect reglată”

Publicat

acum 2 ore

în

13 august 2025

De

Veste bună! Românii ar putea plăti cu până la 15% mai puțin la electricitate, însă doar  în 2026. Ministrul Energiei: „E nevoie de o piață corect reglată” Prețul energiei electrice din România ar putea scădea cu până la 15% în următoarele 12-18 luni, potrivit estimărilor ministrului Energiei, Bogdan Ivan. Ministerul Energiei, împreună cu Autoritatea Naţională […]

Citește mai mult

Curier Județean

Ce cărți de identitate se eliberează la nivelul orașului Cugir: Precizări oficiale

Lucian Daramus

Publicat

acum 3 ore

în

13 august 2025

De

Precizări oficiale legate de eliberarea cărților de identitate la Cugir Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cugir a actualizat, luni, 11 august 2025, informațiile legate de tipul cărților de identitate care se eliberează la nivelul orașului de la poalele Drăganei.  „La nivelul orașului Cugir se eliberează cărți electronice de identitate și cărți de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 secunde

Cosmin Matieș, antreprenor în domeniul HoReCa: În Alba Iulia, în ultimele două decenii, peste 60 de restaurante s-au deschis și apoi au dispărut

Cosmin Matieș, antreprenor în domeniul HoReCa: 7 din 10 restaurantele nou deschise se închid în primii cinci ani „Deși din...
Actualitateacum 2 ore

RESTRICȚII de trafic în nodul rutier Sebeș, din cauza închiderii bretelei nr.2, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10, pe direcția de mers Deva-Alba Iulia. Rutele ocolitoare

RESTRICȚII de trafic în nodul rutier Sebeș, din cauza închiderii bretelei nr.2, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

Comisarul șef de poliție Mihai Rus la momentul pensionării: A fost adjunct al șefului IPJ Alba

Comisarul șef de poliție Mihai Rus la momentul pensionării Comisarul șef de poliție Mihai Rus a ajuns la momentul pensionării....
Ştirea zileiacum 2 ore

Cauza incendiului urmat de explozii de la UM Cugir, pulbere pirotehnică depozitată necorespunzător. Anchetatorii exclud existența unui act de sabotaj

Cauza incendiului urmat de explozii de la UM Cugir, pulbere pirotehnică depozitată necorespunzător. Anchetatorii exclud existența unui act de sabotaj...

Curier Județean

Curier Județeanacum 30 de minute

Masterat în Sport și Studiu DUAL – noutățile aduse de Admiterea de toamnă la UAB

Masterat în Sport și Studiu DUAL – noutățile aduse de Admiterea de toamnă la UAB Începând cu data de 18...
Curier Județeanacum o oră

15 august 2025 | Pelerinaj Jubiliar de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului la Sanctuarul din Cărbunari-Blaj

15 august 2025 | Pelerinaj Jubiliar la Sanctuarul din Cărbunari-Blaj de marea sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului În ziua de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”

Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de...
Politică Administrațieacum 2 zile

Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele

David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 11 ore

13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cei mai cunoscuți se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack Obama sau Leonardo da Vinci

13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cele mai cunoscute personalități stângace se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack...
Opinii - Comentariiacum o zi

12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată

12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată Adunarea Generală...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea