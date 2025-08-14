15 august 2025 | Cursa de Valea Mănăstirii, traseu special, prin comuna Sântimbru, de praznicul Adormirii Maicii Domnului

15 august 2025 | Cursa de Valea Mănăstirii, traseu special, prin comuna Sântimbru

Autobuzul Alba Iulia-Valea Mănăstirii va avea un traseu special, vineri, 15 august 2025, de praznicul Adormirii Maicii Domnului.

Cursele cu plecare la ora 7.30 din Autogara STP din Alba Iulia, respectiv la ora 13.00, de la Mănăstirea Râmeț, vor face un ocol și vor intra și prin Sântimbru Sat, Galtiu și Coșlariu.

„Autobuzul va opri în fiecare stație pentru a lua pe toți dintre dumneavoastră, mici și mari, care vă doriți ca într-o zi deosebită să ajungeți mai ușor la Mănăstirea de la Râmeț și să participați la slujba religioasă.

Prețul unui bilet de călătorie este 7 lei dus/ persoană și 7 lei întors/ persoană.

După cum știți deja, pensionarii înregistrați beneficiază de călatorie gratuită.

Vă dorim zile binecuvântate și sărbători cu pace. Doamne ajută!”, a transmis primarul comunei Sântimbru, Ioan Iancu Popa, președinte AIDA TL.

Opririle cursei de dimineață în comuna Sâmtimbru vor fi la:

*7.50 Sântimbru Fabrică

*aprox. 7.52 Sântimbru Sat

*aprox. 7.55 Galtiu

*aprox. 8.00 Coșlariu

