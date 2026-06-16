15-21 iunie 2026 | Alcoolul și substanțele psihoactive la volan, sub supraveghere strictă în județul Alba: Controale intensificate de polițiști și acțiune de 24 de ore pe șosele
Alcoolul și substanțele psihoactive la volan, sub supraveghere strictă în județul Alba: Controale intensificate de polițiști și acțiune de 24 de ore pe șosele
În perioada 15–21 iunie 2026, polițiștii rutieri din județul Alba desfășoară controale mai frecvente în trafic. Aceste acțiuni vizează depistarea și sancționarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.
Pe parcursul acestei săptămâni, echipajele de poliție vor fi prezente în mai multe zone, atât în mediul urban, cât și pe drumurile din județ, pentru a verifica respectarea regulilor de circulație și pentru a preveni accidentele rutiere.
Vineri, 19 iunie 2026, timp de 24 de ore, polițiștii rutieri vor desfășura o acțiune continuă de control în trafic. Vor fi verificate vehiculele și conducătorii auto, cu accent pe depistarea consumului de alcool sau substanțe interzise la volan.
Scopul acestor activități este reducerea riscului de accidente și creșterea siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic.
Conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive este interzisă și se sancționează conform legii. Respectarea regulilor de circulație și atenția în trafic sunt esențiale pentru siguranța tuturor.
sursa foto-text: IPJ Alba
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