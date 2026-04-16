15 – 16 mai 2026 | Zilele Băilor Sărate la Ocna Mureș: Două zile de spectacole, tradiții și momente artistice. Programul complet
Programe artistice, recitaluri și momente dedicate tradițiilor locale sunt câteva dintre momentele pregătite de organizatori cu ocazia Zilelor Băilor Sărate de la Ocna Mureș.
Manifestările vor debuta în 15 mai, cu o expoziție de fotografii și un program artistic susținut de soliste locale și Trupa de majorete Cheers Ocna Mureș.
Evenimentele vor continua pe 16 mai, în centrul orașului Ocna Mureș, unde publicul va putea urmări diferite spectacole.
,,Sunteți pregătiți să sărbătorim împreună? Băile Sărate Ocna Mureș, alături de Consiliul Județean Alba și Primăria orașului Ocna Mureș vă invită cu drag la evenimentul”, au transmis organizatorii.
Program Zilele Băilor Sărate la Ocna Mureș
15 MAI 2026
Expozitie fotografii – începând cu ora 11:00 program artistic susținut de soliste locale și Trupa de majorete Cheers Ocna Mureș!
16 MAI 2026 Centrul Orașului Ocna Mureș
Ora 15 – Clubul copiilor Ocna Mureș și Asociația Asmeea !
Ora 16:00 » 18:00: Program de muzică populară susținut de soliști locali precum: Anda Negrea, Sabrina Ratiu , Alexandra Docea ,Sonia Hoca, Roxana Mihu, Eugenia Corpodean Ciceu, Rodica Dobrin, Liliana Oară Moldovan ,Gabriela Matei (sax)Andrei Iacob (sax)-împreună cu Ansamblul Tradiții Uiorene din Ocna Mureș;
Ora 18:00 » Recital susținut de Sava Negrean Brudașcu;
Ora 19:00 » Recital -Raoul
Ora 20 » Recital -Alina Crișan și special guest Lavinia Săteanu (vioară)
ora 21 » Recital susținut de Andreea Bălan
Evenimentul va fi prezentat de Prof. Camelia Ilea!
,,Venim cu un program captivant și o atmosferă plină de energie pozitivă! Haideți să ne bucurăm împreună de tradițiile orașului nostru!”, au transmis organiztorii.
