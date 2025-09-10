Rămâi conectat

Curier Județean

14 septembrie 2025 | „Mini maraton de Sebeș”, competiție de alergare pe străzile municipiului: Participanți de toate vârstele. TRAFIC RESTRICȚIONAT

Lucian Daramus

Publicat

acum 39 de minute

în

De

Competiție de alergare la Sebeș: Participanți de toate vârstele. TRAFIC RESTRICȚIONAT

O competiție de alergare va avea loc la Sebeș, duminică, 14 septembrie 2025, de la ora 11.00. 

Competiția este deschisă participării copiilor, tinerilor şi adulților din municipiu.

Locul de start va fi în fața Centrului de Sănătate, de pe strada Mihai Viteazu, iar alergarea se va desfășura pe un traseu cu lungimea de aproximativ 2,5 kilometri, după cum urmează: str. Mărăşeşti – str. Vânători – b-dul Lucian Blaga – str. Călărași – str. Mihai Viteeazu – str. 24 Ianuarie – b-dul Lucian Blaga – Parcul Tineretului (locul final al alergării).

În intervalul orar 10.00-13.00 circulația rutieră va fi restricționată pe traseul competiției de alergare.

„Vă invităm cu drag să participați la o activitate sportivă în aer liber care promovează mişcarea şi un stil de viață sănătos pentru toate categoriile de vârstă”, au transmis reprezentanții Primăriei Sebeș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Participare record pentru o cauză nobilă: Peste 70 de alergători din Alba la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h de la Mamaia. LISTA

Lucian Daramus

Publicat

acum 14 minute

în

10 septembrie 2025

De

Peste 70 de alergători din Alba la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h de la Mamaia Asociația Centrul de Autism Marea Neagră va organiza, în weekend, ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h pe plaja din Mamaia.  Citește și: Reprezentanți ai Albei, iarăși la „Autism 24h Marea Neagră”! Echipa 62 Factory Alba Iulia a depășit recordul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Comunicat de presă | Alba Iulia găzduiește, pe 13 septembrie, “Masa Care Unește”, un eveniment demn de Cartea Recordurilor

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 3 ore

în

10 septembrie 2025

De

Comunicat de presă | Alba Iulia găzduiește, pe 13 septembrie, “Masa Care Unește”, un eveniment demn de Cartea Recordurilor Peste 10.000 de oameni vor lua loc la masa lungă de 2,7 kilometri, construită din materiale reciclabile, în jurul Cetății Alba Carolina, care are șansa să intre în Guinness World Records Alba Iulia se pregătește să […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Cazare în căminele studențești din Alba Iulia: 21 septembrie 2025, termen limită de înscriere. TARIFELE

Lucian Daramus

Publicat

acum 4 ore

în

10 septembrie 2025

De

Cazare în căminele studențești din Alba Iulia: 21 septembrie 2025, termen limită de înscriere. TARIFELE 21 septembrie 2025 este termenul limită de înscriere pentru cazarea în căminele studențești din Alba Iulia, au anunțat vineri, 5 septembrie 2025, reprezentanții Universității „1 Decembrie 1918”.  Citește și: Care vor fi TARIFELE DE CAZARE în căminele studențești ale Universității […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Ministrul Educației, după protestele profesorilor din 8 septembrie: „Ar trebui să intru în istorie ca un ministru curajos”

Ministrul Educației, Daniel David, după protestele profesorilor din 8 septembrie: „Ar trebui să intru în istorie ca un ministru curajos”...
Actualitateacum 2 ore

Copiii obezi depășesc numărul celor subponderali: Raportul UNICEF atrage atenția asupra unei tendințe globale alarmante

Mai mulți copii și adolescenți sunt obezi decât subponderali: UNICEF trage un semnal de alarmă la nivel global Obezitatea a...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

Caz de infectare cu virusul West Nile în Ocna Mureș: INTERDICȚIE pentru ocnamureșeni și cei care muncesc în orașul salin de a dona sânge

Caz de infectare cu virusul West Nile în Ocna Mureș: INTERDICȚIE pentru ocnamureșeni și cei care muncesc în orașul salin...
Ştirea zileiacum 3 ore

Garda Cetății Alba Carolina își schimbă traseul: Defilare specială pentru Masa care Unește, record mondial cu 10.000 de participanți

Zi memorabilă la Alba Iulia: Garda Cetății va mărșălui printre 10.000 de oameni la cea mai lungă masă din lume,...

Curier Județean

Curier Județeanacum 14 minute

Participare record pentru o cauză nobilă: Peste 70 de alergători din Alba la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h de la Mamaia. LISTA

Peste 70 de alergători din Alba la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h de la Mamaia Asociația Centrul de Autism...
Curier Județeanacum 39 de minute

14 septembrie 2025 | „Mini maraton de Sebeș”, competiție de alergare pe străzile municipiului: Participanți de toate vârstele. TRAFIC RESTRICȚIONAT

Competiție de alergare la Sebeș: Participanți de toate vârstele. TRAFIC RESTRICȚIONAT O competiție de alergare va avea loc la Sebeș,...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 8 ore

Comunicat de presă | Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța”

Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța” Am...
Politică Administrațieacum o zi

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc

9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura

9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea