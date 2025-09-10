14 septembrie 2025 | „Mini maraton de Sebeș”, competiție de alergare pe străzile municipiului: Participanți de toate vârstele. TRAFIC RESTRICȚIONAT
Competiție de alergare la Sebeș: Participanți de toate vârstele. TRAFIC RESTRICȚIONAT
O competiție de alergare va avea loc la Sebeș, duminică, 14 septembrie 2025, de la ora 11.00.
Competiția este deschisă participării copiilor, tinerilor şi adulților din municipiu.
Locul de start va fi în fața Centrului de Sănătate, de pe strada Mihai Viteazu, iar alergarea se va desfășura pe un traseu cu lungimea de aproximativ 2,5 kilometri, după cum urmează: str. Mărăşeşti – str. Vânători – b-dul Lucian Blaga – str. Călărași – str. Mihai Viteeazu – str. 24 Ianuarie – b-dul Lucian Blaga – Parcul Tineretului (locul final al alergării).
În intervalul orar 10.00-13.00 circulația rutieră va fi restricționată pe traseul competiției de alergare.
„Vă invităm cu drag să participați la o activitate sportivă în aer liber care promovează mişcarea şi un stil de viață sănătos pentru toate categoriile de vârstă”, au transmis reprezentanții Primăriei Sebeș.
