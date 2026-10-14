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14 octombrie 2026 | Autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva: Trafic restricționat la Sebeș. Care este motivul

Ioana Oprean

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Autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva: Trafic restricționat la Sebeș. Care este motivul

Traficul este restricționat miercuri, 14 octombrie 2026, cel târziu până la ora 16.00, pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva, între kilometrii 309+500 de metri și 311, la Sebeș.

Petrecerea Divorțaților

Se execută lucrări în urma unui eveniment rutier. Este vorba de curățarea rigolei mediane și transportul materialului rezultat.

Banda a doua este restricționată.

Se circulă pe banda 1 și banda de urgență.

sursa: Dispecerat CNAIR

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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