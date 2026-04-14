14 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!
Polițiștii rutieri acționează astăzi, 14 aprilie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
FOTO | Elevi de la Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, rezultate de excepție la Concursul Național „O idee de afacere pentru viitor” – 2026. Ce premii au obținut
Elevi de la Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, rezultate de excepție la Concursul Național „O idee de afacere pentru viitor” – 2026. Ce premii au obținut Elevii de la Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj au obținut rezultate de excepție la Concursul Național „O idee de afacere pentru viitor” – 2026, cu cinci planuri […]
13-19 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba desfășoară acțiunea „SPEED”: „Conduceți responsabil!”
Polițiștii rutieri din Alba desfășoară acțiunea „SPEED”: „Conduceți responsabil!” În perioada 13-19 aprilie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba desfășoară acțiunea „SPEED”, conform calendarului ROADPOL, derulată la nivel european. Acțiunea are ca scop principal impunerea respectării regimului legal de viteză și prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive sau neadaptate […]
Bărbat din Albac, prins BĂUT la volan la primele ore ale dimineții: Avea o alcoolemie de 0,49 mg/l
Bărbat din Albac, prins BĂUT la volan la primele ore ale dimineții: Avea o alcoolemie de 0,49 mg/l Un bărbat de 29 de ani, din Albac, a fost prins în dimineața zilei de 14 aprilie de polițiștii din Câmpeni. Oamenii legii au descoperit că bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice. Conform IPJ Alba, la […]
16 aprilie 2026 | Ministrul Economiei, Irineu Darău, vizită de lucru în județul Alba: La ce obiective industriale va ajunge
16 aprilie 2026 | Ministrul Economiei, Irineu Darău, vizită de lucru în județul Alba: La ce obiective industriale va ajunge...
FOTO | România a obținut locul I în Europa la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) și al doilea în clasamentul pe țări
România locul I în Europa la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) și al doilea în clasamentul pe...
ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de peste 45.000 de lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 6-9 aprilie 2026
ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de peste 45.000 de lei. Ce alte nereguli au depistat...
UPDATE FOTO | ACCIDENT în Alba Iulia: Biciclist, de 13 ani, lovit de o mașină pe strada Alexandru Ioan Cuza. Nu a coborât înainte de trecerea de pietoni pentru a se asigura
ACCIDENT în Alba Iulia: Biciclist, de 13 ani, lovit de o mașină pe strada Alexandru Ioan Cuza. Nu a coborât...
FOTO | Elevi de la Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, rezultate de excepție la Concursul Național „O idee de afacere pentru viitor” – 2026. Ce premii au obținut
Elevi de la Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, rezultate de excepție la Concursul Național „O idee de afacere pentru...
13-19 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba desfășoară acțiunea „SPEED”: „Conduceți responsabil!”
Polițiștii rutieri din Alba desfășoară acțiunea „SPEED”: „Conduceți responsabil!” În perioada 13-19 aprilie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Marțea Albă, a doua zi din Săptămâna Luminată. Ce e bine să faci ca să eviți ghinionul din anul acesta
Marțea Albă, a doua zi din Săptămâna Luminată. Ce e bine să faci ca să eviți ghinionul din anul acesta...
Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise
Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise,...