Incendiu în Cugir: Focul se manifestă la un service auto de pe strada Victoriei

Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 12 septembrie 2026, aproape de miezul nopții, în Cugir.

„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit in orașul Cugir, strada Victoriei.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o hală (service auto).

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și SVSU Cugir”, a transmis ISU Alba la ora 23.41.

UPDATE ISU Alba, ora 23.48:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la atelierul auto, pe o suprafață de aproximativ 500 mp.

Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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