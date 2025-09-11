13 septembrie 2025 | „Masa care Unește”, la Alba Iulia. PROGRAMUL spectacolelor: Muzică și momente speciale pentru toți participanții
Evenimentul „Masa care Unește” promite o zi plină de muzică, zâmbete și momente speciale care aduc oamenii mai aproape. Accesul va fi liber începând cu ora 19:00, iar participanții se vor putea bucura de un program variat de spectacole.
Programul spectacolului este următorul:
*16:00 – Dj Tudor Marciu
*19:30 – Tulnicaresele motate
*19:45 – Moment Guiness Book
*20:15 – Moment Kaufland
*20:30 – MiniRaver
*21:30 – Cristian Alexievici Band
*22:30 – The Motans
Organizatorii invită publicul să participe la acest eveniment pentru a se bucura împreună de muzică, distracție și de căldura unei zile speciale dedicate comunității.
Citește și: 13 septembrie 2025 | „Masa care Unește” în Cetatea Alba Carolina: Tot ce trebuie să știe participanții. Instrucțiuni pentru brățări, zone și programul zilei
Peste 10.000 de oameni vor lua loc la masa lungă de 2,7 kilometri, construită din materiale reciclabile, în jurul Cetății Alba Carolina, care are șansa să intre în Guinness World Records
Alba Iulia se pregătește să stabilească recordul pentru cea mai lungă masă din lume realizată din materiale reciclabile. Inițiativa are loc în cadrul unui eveniment istoric “Masa Care Unește”, organizat de Bloom The World, în cetatea Alba Carolina, pe data de 13 septembrie, de la ora 16:00.
Inițiatorii vor construi, în jurul cetății o masă din materiale reciclabile, cu o lungime de 2,7 kilometri, care are șanse să intre în Guinness World Records.
Peste 10.000 de invitați din toată țara și alte 1.000 de persoane implicate în organizare vor lua parte la evenimentul care, pe lângă masa comunitară, va avea și concerte live, spectacole ale ansamblurilor folclorice și activități pentru copii.
Care e povestea evenimentului “Masa Care Unește”
Evenimentul “Masa Care Unește” face parte dintr-o serie de astfel de mese comunitare inedite organizate de Bloom The World în locuri spectaculoase din România, precum masa de pe masivul Muntele Mic, în Munții Retezat sau Peștera Meziad.
Fiecare eveniment “Masa Care Unește”, o adevărată sărbătoare dedicată comunității, care aduce împreună oameni de pretutindeni și promovează tradițiile românești, gastronomia locală și sustenabilitatea. Astfel, organizatorii au știut că Alba Iulia, orașul Marii Uniri, merită un eveniment de renume mondial.
