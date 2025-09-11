13 septembrie 2025 | „Masa care Unește” în Cetatea Alba Carolina: Tot ce trebuie să știe participanții. Instrucțiuni pentru brățări, zone și programul zilei
Tot ce trebuie să știi pentru a participa la Masa care Unește: Brățări, zone și program pas cu pas
Ne desparte foarte puțin timp până când 10.000 de oameni vom sta la aceeași masă și vom sărbători atestarea unui record mondial: cea mai mare masă din lume realizată din materiale reciclabile!
Cum se face accesul la eveniment?
Citește și: VIDEO | „Masa care Unește”, record mondial în pregătire, la Alba Iulia. Alexa Vîlcan: „Vor fi 5 tone de mâncare, dar evenimentul nu se reduce la asta. Avem multiple activități. Copiii vor fi cei mai fericiți”
1. Accesul se face în baza unei brățări.
(Vedeți mai jos detalii despre procesul de ridicare al brățărilor, e obligatoriu să purtați brățară în ziua evenimentului.)
2. Brățările au 6 culori, aferente celor 6 zone din eveniment.
(Vedeți mai jos care este zona alocată dvs. sau grupului dvs.)
3. Fiecare zonă beneficiază de o intrare dedicată.
(Nu veți putea intra pe o altă intrare, deci e important să verificați harta evenimentului și să identificați poarta de acces aferentă zonei alocate dvs. sau grupului dvs.)
4. Sâmbătă, 13 septembrie, începând cu ora 16:00, veniți la poarta de acces alocată zonei dvs. – cu brățară pe mână – și bucurați-vă de eveniment.
(Recomandăm să veniți cu un taxi sau în plimbare, dacă sunteți din Alba Iulia, pentru a evita stresul găsirii unui loc de parcare și pentru a le da ocazia celor din alte orașe să-și parcheze mașinile ușor.)
Cum se ridică brățara/brățările?
Punctul de ridicare al brățărilor se află la intrarea de pe Podul Unirii, lângă Monumentul Unirii. Va fi o zonă special amenajată și foarte vizibilă. Aici este locul exact.
Programul de ridicare al brățărilor este următorul:
*11 septembrie, între 10:00 și 20:00;
*12 septembrie, între 10:00 și 20:00;
*13 septembrie, între 10:00 și 14:00.
Avem rugămintea, în măsura în care puteți (și mai ales dacă sunteți din Alba Iulia) să ridicați brățara/brățările în 11 sau 12 septembrie, pentru a nu se forma cozi mari în ziua evenimentului.
Pentru a ridica brățara/brățările aferente grupului dvs. trebuie să prezentați un cod de 3 caractere la punctul de ridicare. Atenție, dacă ați făcut rezervare pentru mai multe persoane pe aceeași adresă de email. dvs. sunteți responsabil/responsabilă pentru ridicarea brățărilor.
Care este programul zilei de 13 septembrie?
16:00 – Acces eveniment, pe zone. Vă rugăm să identificați pe harta de mai jos unde este amplasată zona dvs. respectiv intrarea acesteia. În intervalul 16:00 – 19:00 nu veți avea acces decât în zona alocată dvs.
16:00 – 17:15 – Intrăm în zona alocată, găsim sectorul de pe brățară, ne căutăm locuri, povestim cu familia, prietenii și ne facem cunoștinte noi. Pentru că suntem la Masa care Unește! Avem timp și pentru ceva răcoritor, sau pentru a descoperi activitățile pregătite în zonă;
După ce ați identificat un loc pentru dvs./grupul dvs. vă rugăm să-l păstrați până la final;
17:15 – 17:30 – Ne așezăm la masă și așteptăm semnalul de start al mesei;
17:30 – 18:30 – Luăm masa împreună (10 000 de oameni);
19:00 – 20:00 – Celebrare record mondial și program artistic pe scena evenimentului.
Scena va fi amplasată în zona 1 (NEGRU), în dreptul Podului Unirii. Începând cu ora 19:00, evenimentul va fi public și toată lumea, din toate zonele, este așteptată să vină la scenă pentru momentul atestării, pentru activitățile pregătite de partenerii evenimentulu și pentru un super-concert.
20:00 – 23:00 – Zilele următoare vom anunța pe rețelele de socializare alături de cine vom petrece după atestarea recordului. Cert e că vom avea concert la apus. Sau la răsăritul văzut de la spate.
Ce mai trebuie să știu?
Cu și mai multe detalii vom reveni într-un mail viitor, pe 11 septembrie. Ce e important de reținut în acest moment este:
Să ridicați brățara în baza codului de mai sus (3 caractere) de la punctul de ridicare;
Să analizați harta evenimentului, zona dvs. și pe unde se face accesul în zona dvs. Dacă veniți insoțit/ă de mai multe persoane, comunicați-le și lor aceste informații.
Pentru orice altă întrebare ne puteți scrie, fie aici pe mail, fie pe rețelele de socializare fie pe nr. de Whatsapp: 0750 294 415. Există posibilitatea să primim un număr mare de mesaje în aceste zile, însă promitem să nu lăsăm nicio întrebare fără răspuns.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Pregătiri pe ultima sută de metri pentru „Masa care Unește”, al treilea record mondial stabilit în Alba Iulia. Flaviu Buta: „Evenimentul va avea un impact semnificativ pentru comunitate”
Pregătiri pe ultima sută de metri pentru „Masa care Unește”, al treilea record mondial stabilit în Alba Iulia. Flaviu Buta: „Evenimentul va avea un impact semnificativ pentru comunitate” Flaviu Buta, consilier la Primăria Municipiului Alba Iulia, a vorbit pentru ziarulunirea.ro despre evenimentul „Masa care Unește”, care va avea loc sâmbătă, 13 septembrie 2025, de la […]
FOTO | ACCIDENT în Cluj-Napoca, provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba: Un tânăr a ajuns la spital după ce mașina sa a fost acroșată și s-a răsturnat pe carosabil
ACCIDENT în Cluj-Napoca, provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba: Un tânăr a ajuns la spital după ce mașina sa a fost acroșată și s-a răsturnat pe carosabil Un accident rutier a avut loc miercuri noaptea în Cluj-Napoca, fiind provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba. Un tânăr a […]
FOTO | Performanță de excepție a unui crescător de porumbei din Alba: A obținut locul 7 mondial la ”World Cup Roller Fly” 2025 cu rasa Roller de Birmingham, crescuți cu pasiune îmtr-o comună din județ
Performanță de excepție a unui crescător de porumbei din Alba: A obținut locul 7 mondial la ”World Cup Roller Fly” 2025 cu rasa Roller de Birmingham, crescuți cu pasiune îmtr-o comună din județ Mihai Aldea, un crescător de porumbei din comuna Sântimbru, a obținut o performanță deosebită la Campionatul Mondial ”World Cup Roller Fly” 2025. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
11-12 septembrie 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 8 județe: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 8 județe: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide Hidrologii...
Rezerviștii din județele Sibiu și Mureș, convocați de MApN pentru un exercițiu de mobilizare și activități de pregătire și antrenament
Rezerviștii din Sibiu și Mureș, convocați de MApN în perioada 15-19 septembrie pentru un exercițiu de mobilizare și antrenamente militare...
Știrea Zilei
13 septembrie 2025 | „Masa care Unește” în Cetatea Alba Carolina: Tot ce trebuie să știe participanții. Instrucțiuni pentru brățări, zone și programul zilei
Tot ce trebuie să știi pentru a participa la Masa care Unește: Brățări, zone și program pas cu pas Ne...
VIDEO | Pregătiri pe ultima sută de metri pentru „Masa care Unește”, al treilea record mondial stabilit în Alba Iulia. Flaviu Buta: „Evenimentul va avea un impact semnificativ pentru comunitate”
Pregătiri pe ultima sută de metri pentru „Masa care Unește”, al treilea record mondial stabilit în Alba Iulia. Flaviu Buta:...
Curier Județean
13 septembrie 2025 | „Masa care Unește”, la Alba Iulia. PROGRAMUL spectacolelor: Muzică și momente speciale pentru toți participanții
13 septembrie 2025 | „Masa care Unește”, la Alba Iulia. PROGRAMUL spectacolelor: Muzică și momente speciale pentru toți participanții Evenimentul „Masa...
ASTĂZI: Seria de evenimente dedicate Zilei Pompierilor continuă în incinta Carolina Mall, cu acces liber pentru public
ISU Alba continuă seria evenimentelor dedicate Zilei Pompierilor cu activități pentru public la Carolina Mall din Alba Iulia Inspectoratul pentru...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța”
Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța” Am...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura
9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...