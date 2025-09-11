13 septembrie 2025 | „Masa care Unește” în Cetatea Alba Carolina: Tot ce trebuie să știe participanții. Instrucțiuni pentru brățări, zone și programul zilei

Tot ce trebuie să știi pentru a participa la Masa care Unește: Brățări, zone și program pas cu pas

Ne desparte foarte puțin timp până când 10.000 de oameni vom sta la aceeași masă și vom sărbători atestarea unui record mondial: cea mai mare masă din lume realizată din materiale reciclabile!

Cum se face accesul la eveniment?

1. Accesul se face în baza unei brățări.

(Vedeți mai jos detalii despre procesul de ridicare al brățărilor, e obligatoriu să purtați brățară în ziua evenimentului.)

2. Brățările au 6 culori, aferente celor 6 zone din eveniment.

(Vedeți mai jos care este zona alocată dvs. sau grupului dvs.)

3. Fiecare zonă beneficiază de o intrare dedicată.

(Nu veți putea intra pe o altă intrare, deci e important să verificați harta evenimentului și să identificați poarta de acces aferentă zonei alocate dvs. sau grupului dvs.)

4. Sâmbătă, 13 septembrie, începând cu ora 16:00, veniți la poarta de acces alocată zonei dvs. – cu brățară pe mână – și bucurați-vă de eveniment.

(Recomandăm să veniți cu un taxi sau în plimbare, dacă sunteți din Alba Iulia, pentru a evita stresul găsirii unui loc de parcare și pentru a le da ocazia celor din alte orașe să-și parcheze mașinile ușor.)

Cum se ridică brățara/brățările?

Punctul de ridicare al brățărilor se află la intrarea de pe Podul Unirii, lângă Monumentul Unirii. Va fi o zonă special amenajată și foarte vizibilă. Aici este locul exact.

Programul de ridicare al brățărilor este următorul:

*11 septembrie, între 10:00 și 20:00;

*12 septembrie, între 10:00 și 20:00;

*13 septembrie, între 10:00 și 14:00.

Avem rugămintea, în măsura în care puteți (și mai ales dacă sunteți din Alba Iulia) să ridicați brățara/brățările în 11 sau 12 septembrie, pentru a nu se forma cozi mari în ziua evenimentului.

Pentru a ridica brățara/brățările aferente grupului dvs. trebuie să prezentați un cod de 3 caractere la punctul de ridicare. Atenție, dacă ați făcut rezervare pentru mai multe persoane pe aceeași adresă de email. dvs. sunteți responsabil/responsabilă pentru ridicarea brățărilor.

Care este programul zilei de 13 septembrie?

16:00 – Acces eveniment, pe zone. Vă rugăm să identificați pe harta de mai jos unde este amplasată zona dvs. respectiv intrarea acesteia. În intervalul 16:00 – 19:00 nu veți avea acces decât în zona alocată dvs.

16:00 – 17:15 – Intrăm în zona alocată, găsim sectorul de pe brățară, ne căutăm locuri, povestim cu familia, prietenii și ne facem cunoștinte noi. Pentru că suntem la Masa care Unește! Avem timp și pentru ceva răcoritor, sau pentru a descoperi activitățile pregătite în zonă;

După ce ați identificat un loc pentru dvs./grupul dvs. vă rugăm să-l păstrați până la final;

17:15 – 17:30 – Ne așezăm la masă și așteptăm semnalul de start al mesei;

17:30 – 18:30 – Luăm masa împreună (10 000 de oameni);

19:00 – 20:00 – Celebrare record mondial și program artistic pe scena evenimentului.

Scena va fi amplasată în zona 1 (NEGRU), în dreptul Podului Unirii. Începând cu ora 19:00, evenimentul va fi public și toată lumea, din toate zonele, este așteptată să vină la scenă pentru momentul atestării, pentru activitățile pregătite de partenerii evenimentulu și pentru un super-concert.

20:00 – 23:00 – Zilele următoare vom anunța pe rețelele de socializare alături de cine vom petrece după atestarea recordului. Cert e că vom avea concert la apus. Sau la răsăritul văzut de la spate.

Ce mai trebuie să știu?

Cu și mai multe detalii vom reveni într-un mail viitor, pe 11 septembrie. Ce e important de reținut în acest moment este:

Să ridicați brățara în baza codului de mai sus (3 caractere) de la punctul de ridicare;

Să analizați harta evenimentului, zona dvs. și pe unde se face accesul în zona dvs. Dacă veniți insoțit/ă de mai multe persoane, comunicați-le și lor aceste informații.

Pentru orice altă întrebare ne puteți scrie, fie aici pe mail, fie pe rețelele de socializare fie pe nr. de Whatsapp: 0750 294 415. Există posibilitatea să primim un număr mare de mesaje în aceste zile, însă promitem să nu lăsăm nicio întrebare fără răspuns.

