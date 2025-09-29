13 ani de școală, buget limitat și resurse MINIME pentru materiale. Cât cheltuie statul român pentru educația unui copil?

13 ani de școală, finanțare insuficientă și resurse foarte reduse pentru materiale: Cât cheltuie statul român pentru un elev?

Pentru un copil care a terminat anul acesta liceul statul român a scos din buzunar, în medie, doar 62.000 de lei, adică aproximativ 13.000 de euro, din clasa pregătitoare până în clasa a XII-a. În această sumă intră atât salariile profesorilor, cât și cheltuielile materiale pentru școală, arată datele Ministerului Educației, citate ca răspuns la o întrebare a unui parlamentar din Opoziție.

Asta înseamnă cam 1.000 de euro pe an pentru un elev, o sumă infimă dacă ne uităm la nivelul altor state europene. Iar partea pentru materiale educaționale este aproape simbolică: puțin peste 1.100 de euro pentru toți cei 13 ani de școală, adică sub 100 de euro anual, potrivit edupedu.ro.

De fapt, în perioada 2012-2025, statul a cheltuit pe manuale, rechizite și alte cheltuieli auxiliare în jur de 5.443 de lei (mai puțin de 10% din total). Restul banilor s-au dus, în principal, pe salariile cadrelor didactice și ale personalului din școli.

Pe partea de salarii se vede o creștere clară în lei, dar în euro avansul a fost mai temperat. „În 2013, costul standard aferent salariilor pentru un elev era de 1.847 de lei (418 euro), iar în 2024 acesta ajunsese la 9.620 de lei (1.934 de euro).

Totalul pe întreaga perioadă 2012-2025 este de 56.593 de lei, echivalentul a circa 11.865 de euro”, arată datele oficiale.

Pentru comparație:

* taxa pe un singur an la un liceu privat din Vest pornește de la 10.000–15.000 euro, deci România cheltuie pe un elev în 13 ani cât ar costa un singur an într-o astfel de școală;

* în Germania, finanțarea publică per elev ajunge la 9.000–10.000 euro anual, astfel încât suma cheltuită de România pentru 13 ani acoperă acolo doar un an și jumătate de școală;

* echivalentul în bunuri e la fel de grăitor: cam 10 telefoane de top, o Dacia Logan nouă, varianta de bază, sau 13 metri pătrați de apartament la 1.000 euro/mp;

* raportat la veniturile noastre, suma de 13.000 de euro este cam cât ar câștiga un român cu salariul mediu net într-un singur an.

Concluzia acestor date este că nivelul real de finanțare a educației publice din România rămâne unul dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, cu efecte vizibile asupra calității școlii.

