13-19 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba desfășoară acțiunea „SPEED”: „Conduceți responsabil!”

Polițiștii rutieri din Alba desfășoară acțiunea „SPEED”: „Conduceți responsabil!”

În perioada 13-19 aprilie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba desfășoară acțiunea „SPEED”, conform calendarului ROADPOL, derulată la nivel european.

Acțiunea are ca scop principal impunerea respectării regimului legal de viteză și prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive sau neadaptate la condițiile de drum.

Pe parcursul întregii săptămâni, polițiștii rutieri acționează pe principalele artere rutiere din județ, pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă limitele legale de viteză.

De asemenea, în data de 15 aprilie 2026, în intervalul orar 00:00 – 24:00, se va desfășura operațiunea „Speed Marathon”, în cadrul căreia controalele vor fi intensificate pe toată durata zilei.

„Reamintim participanților la trafic că respectarea regimului legal de viteză poate face diferența dintre viață și moarte.

Conduceți responsabil!”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

