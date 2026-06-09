12 iunie 2026 | Începe sezonul estival la baza de agrement Blaj. Tarife și program

Sezonul estival 2026 la baza de agrement Blaj va începe oficial vineri, 12 iunie 2026, odată cu redeschiderea ştrandului pentru adulţi şi celor trei bazine pentru copii.

Tarifele de acces la baza de agrement au rămas nemodificate. Un bilet/brăţară costă 30 lei pentru adulți şi 15 lei pentru copiii sub 14 ani, indiferent de numărul intrărilor şi al ieşirilor în/din baza de agrement din ziua respectivă. Prețul pentru închirierea unui șezlong este de 10 lei.

Accesul în baza de agrement Blaj va fi valabil în fiecare zi, de marţi până duminică, între orele 09:00 şi 20:30.

Excepţie va fi lunea, zi în care baza de agrement este închisă pentru lucrări de întreţinere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI