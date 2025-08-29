12-14 septembrie 2025 | „Music Nights Festival”: 3 seri magice de muzică clasică, la Alba Iulia. Eveniment marca Lions Club Alba Iulia și Rotary Club Alba Iulia. PROGRAMUL
„Music Nights Festival”: 3 seri magice de muzică clasică, la Alba Iulia, în perioada 12-14 septembrie 2025
În perioada 12-14 septembrie 2025 este programat la Alba Iulia evenimentul „Music Nights Festival”.
Lions Club Alba Iulia și Rotary Club Alba Iulia vă invită la 3 seri magice de muzică clasică, alături de Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” , Liceul de Arte ,,Regina Maria”, Leo Club Alba Iulia Fortress, Rotaract Club Alba Iulia, Interact Club Alba Iulia precum și sponsori și persoane care ne oferă sprijinul la diferitele evenimente organizate pentru comunitate
Locația festivalului este Consiliul Județean Alba, strada Mihai Viteazul, Alba Iulia.
PROGRAM
*Vineri, 12 septembrie, ora 19:30 Seara talentelor locale
Recital al elevilor Liceului de Arte „Regina Maria”
Antonia Dogean, David Tudor, Felix Constantinescu
Recital Carina Cataramă
Recital Vladimir Gligor
*Sâmbătă, 13 septembrie ora 19:30 – Seara de gală
Duet de excepție: Lăcrămioara Crihană (Mezzosoprană) & Călin Paraschiv (Bariton)
Trio Zamfirescu & Adrian Nour – un moment special de virtuozitate
*Duminică, 14 septembrie – Încheierea festivalului
ora 11:00
Masterclass de chitară clasică cu Trio Zamfirescu
Momente surpriză
ora 19:30
Orchestra de Cameră a Județului Alba
Evenimentul are și un scop caritabil: toate fondurile strânse vor fi direcționate către burse oferite elevilor cu rezultate la olimpiadele naționale. Donațiile se pot face la fața locului.
„Muzică, emoție și generozitate – toate într-un singur festival!”, este motto-ul evenimentului.
