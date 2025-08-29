Rămâi conectat

12-14 septembrie 2025 | „Music Nights Festival”: 3 seri magice de muzică clasică, la Alba Iulia. Eveniment marca Lions Club Alba Iulia și Rotary Club Alba Iulia. PROGRAMUL

Lucian Daramus

Publicat

acum 2 ore

în

De

„Music Nights Festival”: 3 seri magice de muzică clasică, la Alba Iulia, în perioada 12-14 septembrie 2025

În perioada 12-14 septembrie 2025 este programat la Alba Iulia evenimentul „Music Nights Festival”. 

Apulum Agraria 2025

Lions Club Alba Iulia și Rotary Club Alba Iulia vă invită la 3 seri magice de muzică clasică, alături de Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” , Liceul de Arte ,,Regina Maria”, Leo Club Alba Iulia Fortress, Rotaract Club Alba Iulia, Interact Club Alba Iulia precum și sponsori și persoane care ne oferă sprijinul la diferitele evenimente organizate pentru comunitate

Locația festivalului este Consiliul Județean Alba, strada Mihai Viteazul, Alba Iulia.

PROGRAM

*Vineri, 12 septembrie, ora 19:30 Seara talentelor locale

Recital al elevilor Liceului de Arte „Regina Maria”

Antonia Dogean, David Tudor, Felix Constantinescu

Recital Carina Cataramă

Recital Vladimir Gligor

*Sâmbătă, 13 septembrie ora 19:30 – Seara de gală

Duet de excepție: Lăcrămioara Crihană (Mezzosoprană) & Călin Paraschiv (Bariton)

Trio Zamfirescu & Adrian Nour – un moment special de virtuozitate

*Duminică, 14 septembrie – Încheierea festivalului

ora 11:00

Masterclass de chitară clasică cu Trio Zamfirescu

Momente surpriză

ora 19:30

Orchestra de Cameră a Județului Alba

Evenimentul are și un scop caritabil: toate fondurile strânse vor fi direcționate către burse oferite elevilor cu rezultate la olimpiadele naționale. Donațiile se pot face la fața locului.

„Muzică, emoție și generozitate – toate într-un singur festival!”, este motto-ul evenimentului.

