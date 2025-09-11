11 septembrie-15 octombrie 2025 | „RO – Pictură, Grafică, Sculptură”: Expoziție colectivă dedicată diversității culturale, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
„RO – Pictură, Grafică, Sculptură”: Expoziție colectivă dedicată diversității culturale, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia găzduiește, în perioada 11 septembrie – 15 octombrie 2025, expoziția de grup „RO – Pictură, Grafică, Sculptură”.
Este un eveniment ce aduce împreună artiști plastici români și reprezentanți ai numeroaselor comunități etnice din România: aromâni, armeni, bulgari, evrei, greci, ucraineni, macedoneni și maghiari.
Vernisajul va avea loc joi, 11 septembrie 2025, de la ora 18:00, în spațiile Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.
Publicul este invitat să descopere peste 25 de artiști contemporani care expun lucrări de pictură, grafică și sculptură, într-un dialog vizual și intercultural menit să evidențieze bogăția identităților care conviețuiesc pe teritoriul României.
Expoziția este curatoriată de Bogdan Breza și Ovidiu Panighianț și organizată de Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Uniunea Artiștilor Plastici din România, cu sprijinul partenerilor: Marea Lojă Națională din România, Uniunea Armenilor din România și Asociația Macedonenilor din România.
