29 septembrie 2026 | Prețurile la benzină și motorină continuă să crească: Cât costă carburanții astăzi în Alba Iulia
Prețurile la benzină și motorină continuă să crească: Cât costă carburanții astăzi în Alba Iulia
Prețurile la benzină și motorină continuă continuă să crească, iar șoferii care opresc astăzi în cele mai cunoscute pompe din Alba Iulia găsesc următoarele prețuri la carburanți.
Prețul carburanților în Alba Iulia, luni, 29 septembrie 2026:
OMV:
- Motorină – 10.97 lei
- Benzină – 10.05 lei
Petrom:
- Motorină – 10.91 lei
- Benzină – 9.99 lei
Lukoil
- Motorină – 10.99 lei
- Benzină – 10.05 lei
Mol:
- Motorină – 10.97 lei
- Benzină – 10.05 lei
Rompetrol:
- Motorină – 10.97 lei
- Benzină – 10.05 lei
Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 5.1%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 24.5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.
Statistici În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 7.0% ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 36.0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.
Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii modifică tarifele de la o oră la alta.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Video | Bărbat de 68 de ani din Aiud, reținut de polițiști: A refuzat prelevarea de mostre biologice după ce a fost găsit la volanul unei mașini răsturnate pe DJ 107M, Colțești – Aiud
Bărbat de 68 de ani din Aiud, reținut de polițiști: A refuzat prelevarea de mostre biologice după ce a fost găsit la volanul unei mașini răsturnate pe DJ 107M, Colțești – Aiud Un bărbat de 68 de ani, din Aiud, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a refuzat prelevarea de mostre biologice. […]
Ce a provocat avaria care a lăsat „jumătate din Alba Iulia” fără curent, în noaptea de duminică spre luni: Explicațiile reprezentanților Electrica
Ce a provocat avaria care a lăsat „jumătate din Alba Iulia” fără curent, în noaptea de duminică spre luni: Explicațiile reprezentanților Electrica În noaptea de 27 spre 28 septembrie, o avarie majoră a avut loc în Alba Iulia. Din această cauză, pentru o scurtă perioadă de timp, aproximativ ,,jumătate din oraș” a rămas fără curent […]
11 octombrie 2026 | „Tropote în Țara Vinului”, o nouă ediție a spectacolului de tracțiune și călărie din poligonul de la Micești: Programul complet
„Tropote în Țara Vinului”, o nouă ediție a spectacolului de tracțiune și călărie din poligonul de la Micești: Programul complet În poligonul Jandarmeriei de la Micești se va desfășura duminică, 11 octombrie 2026, o nouă ediție a manifestării „Tropote în Țara Vinului”, un spectacol deja tradițional de tracțiune și călărie organizat de liberalii din Alba. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Concursul pentru directorii de școli 2026: Ce teste vor susține candidații
Concursul pentru directorii de școli 2026: Ce teste vor susține candidații Candidații care aspiră la funcțiile de director și director...
Susținătorii lui Călin Georgescu, chetă pe TikTok pentru a-i cumpăra vilă în Toscana: „Sant pensionara cu o pensie minima dar si eu donez 20 de euro pentru C G cu toata inima .”
Susținătorii lui Călin Georgescu, chetă pe TikTok pentru a-i cumpăra vilă în Toscana: „Sant pensionara cu o pensie minima dar...
Știrea Zilei
Protosinghelul Ioan Cojanu, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, a trecut la cele veșnice, la vârsta de 67 de ani
Protosinghelul Ioan Cojanu, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, a trecut la cele veșnice, la vârsta de 67...
Video | Bărbat din Alba, reținut după ce a fost prins furând 130 de kilograme de struguri dintr-o fermă viticolă din Tătârlaua: I-a amenințat pe agenții de pază
Bărbat din Alba, reținut după ce a fost prins furând 130 de kilograme de struguri dintr-o fermă viticolă din Tătârlaua:...
Curier Județean
Video | Bărbat de 68 de ani din Aiud, reținut de polițiști: A refuzat prelevarea de mostre biologice după ce a fost găsit la volanul unei mașini răsturnate pe DJ 107M, Colțești – Aiud
Bărbat de 68 de ani din Aiud, reținut de polițiști: A refuzat prelevarea de mostre biologice după ce a fost...
Ce a provocat avaria care a lăsat „jumătate din Alba Iulia” fără curent, în noaptea de duminică spre luni: Explicațiile reprezentanților Electrica
Ce a provocat avaria care a lăsat „jumătate din Alba Iulia” fără curent, în noaptea de duminică spre luni: Explicațiile...
Politică Administrație
Foto | Finanțare de aproape 11 milioane de lei pentru regenerarea urbană a zonei Valea Frumoasei din Sebeș: De unde vor veni banii
Finanțare de aproape 11 milioane de lei pentru regenerarea urbană a zonei Valea Frumoasei din Sebeș: De unde vor veni...
Oferta publică de obligațiuni a municipiului Alba Iulia, suprasubscrisă: Cererea investitorilor a depășit 77 de milioane de euro, pentru emisiunea de 30 de milioane de euro
Oferta publică de obligațiuni a municipiului Alba Iulia, suprasubscrisă: Cererea investitorilor a depășit 77 de milioane de euro, pentru emisiunea...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...