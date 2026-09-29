Curier Județean

29 septembrie 2026 | Prețurile la benzină și motorină continuă să crească: Cât costă carburanții astăzi în Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Prețurile la benzină și motorină continuă să crească: Cât costă carburanții astăzi în Alba Iulia

Prețurile la benzină și motorină continuă continuă să crească, iar șoferii care opresc astăzi în cele mai cunoscute pompe din Alba Iulia găsesc următoarele prețuri la carburanți.

Prețul carburanților în Alba Iulia, luni, 29 septembrie 2026: 

OMV:

  • Motorină – 10.97 lei
  • Benzină – 10.05 lei

Petrom:

  • Motorină – 10.91 lei
  • Benzină – 9.99 lei

Lukoil

  • Motorină – 10.99 lei
  • Benzină – 10.05  lei

Mol:

  • Motorină – 10.97 lei
  • Benzină – 10.05 lei

Rompetrol:

  • Motorină – 10.97 lei
  • Benzină – 10.05 lei

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 5.1%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 24.5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Statistici În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 7.0% ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 36.0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii modifică tarifele de la o oră la alta.

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