11 octombrie 2026 | Cod portocaliu de furtună în Alba: Vijelii, grindină și averse torențiale, în mai multe zone din județ. Mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate

Meteorologii ANM au emis duminică seara o atenționare nowcasting cod portocaliu de furtună, valabilă în mai multe zone din județ. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate.

Până la ora 19.30 vor fi averse torențiale care vor acumula 20…30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului de 55-70 km/h ce pot lua aspect de vijelie, grindină.

Zone vizate: Jidvei, Șona, Valea Lungă, Cetatea de Baltă, Fărău.

A fost emis mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate.

Recomandări pentru populație

-Evitați deplasările pe durata avertizării meteorologice.

-În situația manifestării vântului puternic, întrerupeți orice activitate desfășurată în aer liber și adăpostiți-vă în imobile sau spaţii închise, care să vă asigure protecţia;

-Dacă este necesară evacuarea, mergi imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi.

-Dacă ai fost surprins de viitură, urca în părţile de sus ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.

-În cazul în care mai ai timp, mută obiectele importante la etajele superioare ale locuinței.

-Decuplează întrerupătorul general de energie electrică (contoar). Scoate aparatele electrice din priză.

-Nu atinge echipamentele electrice dacă ești ud ori stai în apă.

-Întrerupe instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze.

-Încuie uşile casei şi protejează ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă.

-Evacuează animalele şi bunurile de valoare în locuri sigure (de refugiu), dinainte stabilite.

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