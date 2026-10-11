11 octombrie 2026 | Cod portocaliu de furtună în Alba: Vijelii, grindină și averse torențiale, în mai multe zone din județ. Mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate
11 octombrie 2026 | Cod portocaliu de furtună în Alba: Vijelii, grindină și averse torențiale, în mai multe zone din județ. Mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate
Meteorologii ANM au emis duminică seara o atenționare nowcasting cod portocaliu de furtună, valabilă în mai multe zone din județ. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate.
Până la ora 19.30 vor fi averse torențiale care vor acumula 20…30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului de 55-70 km/h ce pot lua aspect de vijelie, grindină.
Zone vizate: Jidvei, Șona, Valea Lungă, Cetatea de Baltă, Fărău.
A fost emis mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate.
Recomandări pentru populație
-Evitați deplasările pe durata avertizării meteorologice.
-În situația manifestării vântului puternic, întrerupeți orice activitate desfășurată în aer liber și adăpostiți-vă în imobile sau spaţii închise, care să vă asigure protecţia;
-Dacă este necesară evacuarea, mergi imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi.
-Dacă ai fost surprins de viitură, urca în părţile de sus ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.
-În cazul în care mai ai timp, mută obiectele importante la etajele superioare ale locuinței.
-Decuplează întrerupătorul general de energie electrică (contoar). Scoate aparatele electrice din priză.
-Nu atinge echipamentele electrice dacă ești ud ori stai în apă.
-Întrerupe instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze.
-Încuie uşile casei şi protejează ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă.
-Evacuează animalele şi bunurile de valoare în locuri sigure (de refugiu), dinainte stabilite.
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