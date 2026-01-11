11 ianuarie 2026 | ISU Alba, 26 de misiuni nocturne de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost, expuse riscului de hipotermie

​ISU Alba, 26 de misiuni nocturne de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost, expuse riscului de hipotermie

În contextul temperaturilor scăzute înregistrate în ultimele zile, situația la nivelul județului Alba rămâne sub monitorizare atentă, fără a fi raportate evenimente deosebite, a transmis, în după amiaza zilei de duminică, 11 ianuarie 2026, ISU Alba.

​„Echipajele noastre operative sunt în teren pentru a asigura protecția celor mai vulnerabili dintre noi. În acest sens, pe parcursul nopții trecute, pompierii militari au desfășurat 26 misiuni de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost, expuse riscului de hipotermie.

În urma verificărilor efectuate în zonele cunoscute, nu au fost identificate persoane care să necesite asistență sau transport către centrele de găzduire.

Echipajele ISU Alba vor rămâne pe traseele de patrulare și vor desfășura aceste acțiuni de monitorizare atâta timp cât valorile termice se vor menține scăzute, pentru a preveni orice situație de risc.

Vă rugăm ca, în cazul în care observați persoane aflate în dificultate sau expuse frigului, să nu rămâneți indiferenți și să apelați numărul unic de urgență 112. Un gest simplu poate salva o viață!”, au precizat reprezentanții ISU Alba.

foto: ISU Alba

