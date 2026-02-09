11 februarie 2026 | Mai multe străzi din Ciumbrud, temporar, fără gaz: Lucrări de cuplare a noilor conducte la sistemul de distribuție

Mai multe străzi din Ciumbrud, temporar, fără gaz: Lucrări de cuplare a noilor conducte la sistemul de distribuție

Compania Delgaz Grid se află în etapa finală a unei lucrări de investiții derulate în localitatea Ciumbrud, județul Alba, care vizează înlocuirea conductelor și a branșamentelor de gaze naturale pe o lungime de peste 1,6 km.

Investiția, în valoare de peste 700.000 de lei, are ca obiectiv îmbunătățirea alimentării cu gaze naturale a consumatorilor și creșterea siguranței în operarea sistemului de distribuție.

Pentru realizarea lucrărilor de cuplare a noilor conducte la sistemul de distribuție, compania este nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaz miercuri, 11 februarie, în intervalul orar 9:00–13:00, pe următoarele străzi: Vasile Lucaci (parțial – numerele 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 și 19), Progresului (integral) și Arinilor (integral).

Delgaz Grid solicită consumatorilor să închidă toate focurile pe durata întreruperii, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere al acestora timp de 30 de minute.

În cazul în care se simte miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre următoarele numere de telefon: 0800 800 928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265 200 928 (număr taxabil, cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din celelalte rețele de telefonie).

Compania regretă disconfortul creat și le mulțumește clienților pentru înțelegere și sprijinul acordat în desfășurarea acestor lucrări, menite să contribuie la îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale.

