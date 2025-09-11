11-12 septembrie 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 8 județe: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide
Hidrologii au emis, joi, 11 septembrie 2025 o avertizare Cod galben de inundaţii pentru 9 judeţe ale ţării, între care și Alba, fiind anunţate scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide.
Citește și: 11-12 septembrie 2025 | COD GALBEN de PLOI PUTERNICE în Alba, în zona Munților Apuseni
„În cursul zilei de astăzi, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a actualizat Codul Galben, ca urmare a situaţiei hidrometeorologice actuale şi a prognozei meteorologice pentru următoarele 24 de ore. Acesta este valabil începând de astăzi, 11 septembrie, de la ora 12:00, până mâine, la aceeaşi oră”, anunţă, joi, 11 septembrie 2025, hidrologii.
Cotrivit acestora, avertizarea vizează râuri din judeţele Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj, Sălaj, Arad, Hunedoara şi Alba.
COD GALBEN
În intervalul 11.09.2025 ora 12:00 – 12.09.2025 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuș – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Tur – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Satu Mare), Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Someş – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Dej (judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare), Crasna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Sălaj și Satu Mare), Crișul Repede – bazin amonte S.H. Ciucea și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ciucea – amonte S.H. Vadu Crișului (judeţele: Cluj și Bihor), Crișul Negru – bazin amonte S.H. Şuștiu și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Şuștiu (judeţele: Bihor şi Arad), Crișul Alb – bazin amonte S.H. Vaţa de Jos și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vaţa de Jos (judeţele: Hunedoara și Arad), Arieș – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Brănişca (judeţele: Hunedoara şi Arad).
„Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de atenţie”, a mai transmis instituţia amintită.
În acest context populaţia este sfătuită să manifeste prudenţă, să evite deplasările şi activităţile în apropierea cursurilor de apă aflate sub incidenţa codului hidrologic, să nu traverseze poduri improvizate sau zone inundabile şi să ia măsuri pentru protejarea bunurilor personale.
De asemenea, este recomandată respectarea instrucţiunilor transmise de autorităţile locale şi menţinerea unei informări permanente privind evoluţia situaţiei hidrologice.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
