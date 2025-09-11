11-12 septembrie 2025 | COD GALBEN de PLOI PUTERNICE în Alba, în zona Munților Apuseni

COD GALBEN de PLOI PUTERNICE în Alba, în zona Munților Apuseni

De joi, 11 septembrie 2025, la ora 10.00, până vineri, 12 septembrie 2025, la ora 20.00, zona Munților Apuseni din județul Alba este sub incidența unei atenționări meteo Cod galben de ploi puternice.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat, în județele Maramureș, Satu-Mare, Sălaj, Cluj și în Munții Apuseni va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Conform unei informări meteo pentru toată România, valabilă până vineri, 12 septembrie 2025, la ora 20.00, vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă, joi, 11 septembrie 2025, mai ales în regiunile intracarpatice, iar vineri, 12 septembrie 2025, îndeosebi în cele sudice și estice, precum și în zonele montane.

Izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20…40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

Joi, 11 septembrie 2025, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar la munte de peste 60…80 km/h.

