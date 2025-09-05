10 septembrie 2025 | „Triton”, documentar românesc, proiecție la Palatul Cultural Blaj

„Triton”, documentar românesc, proiecție la Palatul Cultural Blaj

ESTE Filmul de Miercuri prezintă documentarul românesc Triton, regizat de Ana Lungu. Proiecția va avea loc miercuri, 10 septembrie, de la ora 19.00, la Palatul Cultural din Blaj.

Triton este un film de montaj bazat exclusiv pe materiale de arhivă, imagini rare de amator filmate între al Doilea Război Mondial și Revoluția din 1989.

Filmul reunește trei povești tratate diferit din punct de vedere stilistic, care sunt legate între ele de o voce narativă feminină – un tată care filmează copilăria fiicei lui în România anilor ’80; un profesor de muzică care documentează viețile membrilor familiei și prietenilor în anii ’60-’70; un aristocrat care surprinde imagini din vara lui 1942, în perioada alianței cu Germania nazistă.

Rating AP 16 – Acordul părinților pentru copii sub 16 ani.

Subt. ENG

Preț bilet: 10 lei – biletele se pot achiziționa în seara proiecției, de la Palatul Cultural, în limita locurilor disponibile.

„ESTE Filmul de Miercuri @ Blaj” este un proiect organizat de Asociația ESTE FILM din Sibiu, în parteneriat cu Asociația Culturală In Ars Veritas din Blaj.

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI