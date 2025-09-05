10 septembrie 2025 | „Triton”, documentar românesc, proiecție la Palatul Cultural Blaj
„Triton”, documentar românesc, proiecție la Palatul Cultural Blaj
ESTE Filmul de Miercuri prezintă documentarul românesc Triton, regizat de Ana Lungu. Proiecția va avea loc miercuri, 10 septembrie, de la ora 19.00, la Palatul Cultural din Blaj.
Triton este un film de montaj bazat exclusiv pe materiale de arhivă, imagini rare de amator filmate între al Doilea Război Mondial și Revoluția din 1989.
Filmul reunește trei povești tratate diferit din punct de vedere stilistic, care sunt legate între ele de o voce narativă feminină – un tată care filmează copilăria fiicei lui în România anilor ’80; un profesor de muzică care documentează viețile membrilor familiei și prietenilor în anii ’60-’70; un aristocrat care surprinde imagini din vara lui 1942, în perioada alianței cu Germania nazistă.
Rating AP 16 – Acordul părinților pentru copii sub 16 ani.
Subt. ENG
Preț bilet: 10 lei – biletele se pot achiziționa în seara proiecției, de la Palatul Cultural, în limita locurilor disponibile.
„ESTE Filmul de Miercuri @ Blaj” este un proiect organizat de Asociația ESTE FILM din Sibiu, în parteneriat cu Asociația Culturală In Ars Veritas din Blaj.
Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Cultură Educație
6 septembrie 2025 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, invitat la Festivalul Stradal WonderPuck de la Cluj-Napoca
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, invitat la Festivalul Stradal WonderPuck de la Cluj-Napoca Teatrul de Păpuși „Prichindel” este invitat la cea de-a IX-a ediție a Festivalului Stradal WonderPuck Cluj-Napoca. Citește și: 1 septembrie 2025 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia împlinește 73 de ani de activitate: Spectacole de teatru, povești, lecții de […]
Calendarul anului școlar 2025–2026: Când încep și când se termină cursurile, ce vacanțe îi așteaptă pe elevi și când au loc examenele importante
Calendarul anului școlar 2025–2026: Când încep și când se termină cursurile, ce vacanțe îi așteaptă pe elevi, când sunt programate examenele importante și ce date trebuie reținute pentru clasele terminale Anul școlar 2025–2026 aduce o structură clară pentru elevi și profesori, cu cinci module de cursuri, vacanțe intercalate și, mai ales, calendarul detaliat al examenelor […]
8 ani de povești și voluntariat: „Cu copiii la povești” marchează aniversarea printr-o super petrecere la Alba Iulia
8 ani de povești, lecturi și voluntariat: Clubul „Cu copiii la povești” marchează aniversarea printr-o Super-petrecere pentru copii și părinți, la Alba Iulia Clubul de carte „Cu copiii la povești” a împlinit de curând 8 ani de activitate și marchează acest moment printr-o Super-petrecere aniversară, care va avea loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, la Palatul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Educaţiei, întrebat dacă şcoala începe luni, 8 septembrie 2025: „Sunt optimist. Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală”
Ministrul Educaţiei, întrebat dacă şcoala începe luni, 8 septembrie 2025: „Sunt optimist. Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii...
Mai puţin de jumătate dintre români văd UE cu ochi buni: Ce mai indică un sondaj de opinie realizat în mai 2025
Mai puţin de jumătate dintre români au o imagine pozitivă despre UE Doar 45% dintre români au o imagine pozitivă...
Știrea Zilei
VIDEO | Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare!
Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare! Primarul comunei Râmeț, Vasile Raica,...
FOTO | Mobilizare exemplară pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu
Mobilizare pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu devastator Comunitatea din Alba...
Curier Județean
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa AB pozitiv: „Cererile pe această grupă au crescut, fiind vorba de pacienți cu afecțiuni grave”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa AB pozitiv Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat, joi,...
1-5 septembrie 2025 | Ofițeri de protecție civilă din Palestina, în județul Alba: Participă la cursul „Managementul riscurilor și dezastrelor tehnologice”
1-5 septembrie 2025 | Ofițeri de protecție civilă din Palestina, în județul Alba În perioada 1-5 septembrie 2025, în județul...
Politică Administrație
Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări
Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări La...
Alba Iulia, mai sigură în trafic. Primar: „Modernizarea infrastructurii și măsurile poliției au redus semnificativ accidentele rutiere”
Alba Iulia, mai sigură în trafic. Primar: „Modernizarea infrastructurii și măsurile poliției au redus semnificativ accidentele rutiere” Primarul municipiului Alba...
Opinii Comentarii
5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu
5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu În...
5 septembrie, Ziua Internațională a Carității: „Dacă nu poţi să hrăneşti o sută de oameni, atunci hrăneşte unul singur”
5 septembrie, Ziua Internaționala a Carității: „Dacă nu poţi să hrăneşti o sută de oameni, atunci hrăneşte unul singur” Acţiunile...