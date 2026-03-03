10 martie 2026 | Concert dedicat doamnelor și domnișoarelor din Sebeș: Grupul pop-opera Ad Libitum Voices aduce „Primăvara Ad Libitum” în oraș
Concert dedicat doamnelor și domnișoarelor din Sebeș: Grupul pop-opera Ad Libitum Voices aduce „Primăvara Ad Libitum” în oraș
Doamnele și domnișoarele din Sebeș sunt așteptate la concertul „Primăvara Ad Libitum” susținut de grupul pop-opera Ad Libitum Voices, pe data de 10 martie 2026.
Evenimentul va avea loc marți, 10 martie 2026, de la ora 19.00, în sala de spectacole „Radu Stanca” a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.
,,Ne revine plăcerea de a vă invita la concertul „Primăvara Ad Libitum” susținut de grupul pop-opera Ad Libitum Voices, un cadou oferit tuturor doamnelor și domnișoarelor pentru a sărbători spiritul feminin.
Evenimentul va avea loc marți, 10 martie 2026, la ora 19.00, în sala de spectacole „Radu Stanca” a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.
Pentru rezervări vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0372-930929 sau să ne scrieți pe adresa de email: [email protected].
Prezența dumneavoastră ne onorează.
Organizatorii evenimentului sunt: Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș”, se arată într-un mesaj publicat de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.
