10 ianuarie 2026 | Zi de foc pentru salvatorii montani din România, cu peste 120 de persoane salvate: Câte apeluri au fost pentru Salvamont Alba

Zi de foc pentru salvatorii montani, cu peste 120 de persoane salvate: Câte apeluri au fost pentru Salvamont Alba

Un număr de 123 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, prin intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, care au avut o zi de foc, fiind înregistrat un record pentru sezonul de iarnă 2025-2026.

„Este un număr ingrijorator de mare de evenimente montane, record nedorit al acestui sezon de iarnă”, a precizat Salvamont România.

61 de persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor.

S-au primit şi 41 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

Situația apelurilor la nivel național:

*18 apeluri pentru Salvamont Voineasa

* 17 apeluri pentru Salvamont Cluj

* 17 apeluri pentru Salvamont Maramureș

* 13 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov

* 9 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov

* 6 apeluri pentru Salvamont Lupeni

* 5 apeluri pentru Salvamont Gorj

* 5 apeluri pentru Salvamont Alba

* 4 apeluri pentru Salvamont Prahova

* 4 apeluri pentru Salvamont Bihor

* 3 apeluri pentru Salvamont Suceava

* 3 apeluri pentru Salvamont Neamț

* 3 apeluri pentru Salvamont Satu Mare

* 2 apeluri pentru Salvamont Caraș Severin-Muntele Mic

* 2 apeluri pentru Salvamont Vatra Dornei

* 2 apeluri pentru Salvamont Mureș

* 2 apeluri pentru Salvamont Brezoi

* 1 apel pentru Salvamont Brezoi și Salvamont Vâlcea

* 1 apel pentru Salvamont Hunedoara

*1 apel pentru Salvamont Sinaia

* 1 apel pentru Salvamont Argeș

* 1 apel pentru Salvamont Sibiu

* 1 apel pentru Salvamont Bistrița Năsăud

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane şi vă invită să le fiţi alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!”, transmiste Salvamont România.

foto: ISU Alba

