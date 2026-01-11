10 ianuarie 2026 | Zi de foc pentru salvatorii montani din România, cu peste 120 de persoane salvate: Câte apeluri au fost pentru Salvamont Alba
Zi de foc pentru salvatorii montani, cu peste 120 de persoane salvate: Câte apeluri au fost pentru Salvamont Alba
Un număr de 123 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, prin intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, care au avut o zi de foc, fiind înregistrat un record pentru sezonul de iarnă 2025-2026.
„Este un număr ingrijorator de mare de evenimente montane, record nedorit al acestui sezon de iarnă”, a precizat Salvamont România.
61 de persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor.
S-au primit şi 41 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.
„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane şi vă invită să le fiţi alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!”, transmiste Salvamont România.
foto: ISU Alba
