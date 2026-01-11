Rămâi conectat

10 ianuarie 2026 | Zi de foc pentru salvatorii montani din România, cu peste 120 de persoane salvate: Câte apeluri au fost pentru Salvamont Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Zi de foc pentru salvatorii montani, cu peste 120 de persoane salvate: Câte apeluri au fost pentru Salvamont Alba

Un număr de 123 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, prin intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, care au avut o zi de foc, fiind înregistrat un record pentru sezonul de iarnă 2025-2026.

„Este un număr ingrijorator de mare de evenimente montane, record nedorit al acestui sezon de iarnă”, a precizat Salvamont România.

61 de persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor.

S-au primit şi 41 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

Situația apelurilor la nivel național:
*18 apeluri pentru Salvamont Voineasa
*17 apeluri pentru Salvamont Cluj
*17 apeluri pentru Salvamont Maramureș
*13 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov
*9 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov
*6 apeluri pentru Salvamont Lupeni
*5 apeluri pentru Salvamont Gorj
*5 apeluri pentru Salvamont Alba
*4 apeluri pentru Salvamont Prahova
*4 apeluri pentru Salvamont Bihor
*3 apeluri pentru Salvamont Suceava
*3 apeluri pentru Salvamont Neamț
*3 apeluri pentru Salvamont Satu Mare
*2 apeluri pentru Salvamont Caraș Severin-Muntele Mic
*2 apeluri pentru Salvamont Vatra Dornei
*2 apeluri pentru Salvamont Mureș
*2 apeluri pentru Salvamont Brezoi
*1 apel pentru Salvamont Brezoi și Salvamont Vâlcea
*1 apel pentru Salvamont Hunedoara
 *1 apel pentru Salvamont Sinaia
*1 apel pentru Salvamont Argeș
*1 apel pentru Salvamont Sibiu
*1 apel pentru Salvamont Bistrița Năsăud

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane şi vă invită să le fiţi alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!”, transmiste Salvamont România.

foto: ISU Alba

