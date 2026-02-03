10 februarie 2026 | Grevă de avertisment în administrația locală. Peste 40 de comune din județul Alba participă la protest: ,,Primăriile de comune sunt cel mai grav afectate de măsurile adoptate de Guvern”

Grevă de avertisment în administrația locală. Peste 40 de comune din județul Alba participă la protest: ,,Primăriile de comune sunt cel mai grav afectate de măsurile adoptate de Guvern”

Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România (SCOR) a anunțat că, pe 10 februarie 2026, între orele 10.00 și 12.00, angajații primăriilor din aproximativ 1.300 de comune și orașe din întreaga țară vor participa la o grevă de avertisment.

Cei de la SCOR îi transmit premierului Ilie Bolojan că ”Nu acceptăm să fim săracii administrației locale! Cerem respectarea Constituției!”.

,,Federația COLUMNA-SCOR a transmis Guvernului, Notificarea nr. 10 din 1 februarie 2026, cu privire la declanșarea grevei generale împotriva politicilor economice și sociale ale guvernului, la nivelul sectorului de negociere colectivă Administrație Publică – acțiunea urmând să fie desfășurată preponderent la nivelul primăriilor de comune, cele mai grav afectate de măsurile legislative adoptate de către GUVERN.

În situația în care Guvernul nu ne va invita la consultări, așa cum este obligat prin lege să o facă, calendarul de organizare a grevei intră în linie dreptă și urmează:

GREVĂ DE AVERTISMENT: marți, 10 februarie 2026, orele 10.00-12.00, în timpul întâlnirii primului ministru și a membrilor guvernului cu cei 500 de primari prezenți la Adunarea Generală ACOR de la Palatul Parlamentului.

Data declanșării GREVEI GENERALE în Administrație Publică: este ziua imediat ulterioară eventualei adoptări în Guvern, în vederea asumării răspunderii în Parlament, a proiectului de lege privind măsurile din administrația publică locală, dacă va rămâne în forma actuală publicată de către MDLPA.

Prin măsurile profund neconstituționale propuse, cu privire la „jumătatea de funcționar public” sau „grila de salarizare pentru săraci”, vor fi afectați circa 51.000 de salariați de la nivelul comunelor.

Cerem premierului Ilie BOLOJAN promovarea de îndată a noii legi a salarizării – jalonul 420 din PNRR, pentru a evita pierderea ireversibilă la 31 august 2026 a unor granturi din fonduri europene situate între 280 și 700 milioane de euro, în locul segregării locuitorilor României rurale în săraci și mai puțin săraci.

Cerem premierului Ilie BOLOJAN să respecte Constituția și Carta Europeană a Autonomiei Locale, instituind un adevărat mecanism de egalizare a veniturilor bugetelor locale, pentru că România nu poate fi împărțită sistemic, prin lege, în cetățeni ai comunităților rurale sărace, cu drepturi reduse la servicii publice de calitate, și cetățeni ai comunităților urbane prospere, cu drepturi substanțial mai mari”, se arată într-un comunicat transmis de SCOR.

Comunele din Județul Alba care fac parte din SCOR

Peste 40 de comune din județul Alba fac parte din Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România. Mai exact:

Comuna Albac

Comuna Berghin

Comuna Blandiana

Comuna Bucerdea Grânoasă

Comuna Cenade

Comuna Cergău

Comuna Cetatea de Baltă

Comuna Cricău

Comuna Crăciunelu de Jos

Comuna Câlnic

Comuna Daia Română

Comuna Doștat

Comuna Gârda de Sus

Comuna Hopârta

Comuna Horea

Comuna Ighiu

Comuna Jidvei

Comuna Livezile

Comuna Lopadea Nouă

Comuna Mirăslău

Comuna Noșlac

Comuna Ocoliș

Comuna Pianu

Comuna Poiana Vadului

Comuna Poșaga

Comuna Rimetea

Comuna Roșia Montană

Comuna Râmeț

Comuna Scărișoara

Comuna Sohodol

Comuna Stremț

Comuna Sâncel

Comuna Sălciua

Comuna Săliștea

Comuna Săsciori

Comuna Unirea

Comuna Vadu Moților

Comuna Valea Lungă

Comuna Vințu de Jos

Comuna Întregalde

Comuna Șibot

Comuna Șona

Comuna Șpring

Comuna Șugag

Astfel, din totalul de 44 de comune din județul Alba care fac parte din SCOR, 38 de comune au grupare sindicală proprie.

Comunele Blandiana, Cricău, Câlnic, Sohodol, Întregalde, Șibot sunt cele fără grupare sindicală proprie.

