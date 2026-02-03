Actualitate

10 februarie 2026 | Grevă de avertisment în administrația locală. Peste 40 de comune din județul Alba participă la protest: ,,Primăriile de comune sunt cel mai grav afectate de măsurile adoptate de Guvern"

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Grevă de avertisment în administrația locală. Peste 40 de comune din județul Alba participă la protest: ,,Primăriile de comune sunt cel mai grav afectate de măsurile adoptate de Guvern”

Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România (SCOR) a anunțat că, pe 10 februarie 2026, între orele 10.00 și 12.00, angajații primăriilor din aproximativ 1.300 de comune și orașe din întreaga țară vor participa la o grevă de avertisment. 

Cei de la SCOR îi transmit premierului Ilie Bolojan că ”Nu acceptăm să fim săracii administrației locale! Cerem respectarea Constituției!”.

,,Federația COLUMNA-SCOR a transmis Guvernului, Notificarea nr. 10 din 1 februarie 2026, cu privire la declanșarea grevei generale împotriva politicilor economice și sociale ale guvernului, la nivelul sectorului de negociere colectivă Administrație Publică – acțiunea urmând să fie desfășurată preponderent la nivelul primăriilor de comune, cele mai grav afectate de măsurile legislative adoptate de către GUVERN.

În situația în care Guvernul nu ne va invita la consultări, așa cum este obligat prin lege să o facă, calendarul de organizare a grevei intră în linie dreptă și urmează:

GREVĂ DE AVERTISMENT: marți, 10 februarie 2026, orele 10.00-12.00, în timpul întâlnirii primului ministru și a membrilor guvernului cu cei 500 de primari prezenți la Adunarea Generală ACOR de la Palatul Parlamentului.

Data declanșării GREVEI GENERALE în Administrație Publică: este ziua imediat ulterioară eventualei adoptări în Guvern, în vederea asumării răspunderii în Parlament, a proiectului de lege privind măsurile din administrația publică locală, dacă va rămâne în forma actuală publicată de către MDLPA.

Prin măsurile profund neconstituționale propuse, cu privire la „jumătatea de funcționar public” sau „grila de salarizare pentru săraci”, vor fi afectați circa 51.000 de salariați de la nivelul comunelor.

Cerem premierului Ilie BOLOJAN promovarea de îndată a noii legi a salarizării – jalonul 420 din PNRR, pentru a evita pierderea ireversibilă la 31 august 2026 a unor granturi din fonduri europene situate între 280 și 700 milioane de euro, în locul segregării locuitorilor României rurale în săraci și mai puțin săraci.

Cerem premierului Ilie BOLOJAN să respecte Constituția și Carta Europeană a Autonomiei Locale, instituind un adevărat mecanism de egalizare a veniturilor bugetelor locale, pentru că România nu poate fi împărțită sistemic, prin lege, în cetățeni ai comunităților rurale sărace, cu drepturi reduse la servicii publice de calitate, și cetățeni ai comunităților urbane prospere, cu drepturi substanțial mai mari”, se arată într-un comunicat transmis de SCOR.

Comunele din Județul Alba care fac parte din SCOR

Peste 40 de comune din județul Alba fac parte din Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România. Mai exact: 

  • Comuna Albac 
  • Comuna Berghin 
  • Comuna Blandiana 
  • Comuna Bucerdea Grânoasă 
  • Comuna Cenade
  • Comuna Cergău 
  • Comuna Cetatea de Baltă 
  • Comuna Cricău
  • Comuna Crăciunelu de Jos 
  • Comuna Câlnic
  • Comuna Daia Română 
  • Comuna Doștat 
  • Comuna Gârda de Sus 
  • Comuna Hopârta 
  • Comuna Horea 
  • Comuna Ighiu 
  • Comuna Jidvei 
  • Comuna Livezile 
  • Comuna Lopadea Nouă 
  • Comuna Mirăslău 
  • Comuna Noșlac 
  • Comuna Ocoliș 
  • Comuna Pianu 
  • Comuna Poiana Vadului 
  • Comuna Poșaga 
  • Comuna Rimetea 
  • Comuna Roșia Montană 
  • Comuna Râmeț 
  • Comuna Scărișoara 
  • Comuna Sohodol 
  • Comuna Stremț 
  • Comuna Sâncel 
  • Comuna Sălciua 
  • Comuna Săliștea 
  • Comuna Săsciori 
  • Comuna Unirea 
  • Comuna Vadu Moților 
  • Comuna Valea Lungă
  • Comuna Vințu de Jos
  • Comuna Întregalde
  • Comuna Șibot
  • Comuna Șona 
  • Comuna Șpring
  • Comuna Șugag 

Astfel, din totalul de 44 de comune din județul Alba care fac parte din SCOR, 38 de comune au grupare sindicală proprie. 

Comunele Blandiana, Cricău, Câlnic, Sohodol, Întregalde, Șibot sunt cele fără grupare sindicală proprie. 

