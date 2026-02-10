10 februarie 2026 | 5 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în România

Actualitate

5 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în România

5 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în România

Un număr de 53 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, a transmis, marți, 10 februarie 2026, Dispeceratul Național Salvamont.

Dintre persoanele salvate, 21 de persoane au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, o persoană a fost salvată cu ajutorul elicopterului SMURD, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 43 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.

5 dintre acestea au fost pentru Salvamont Alba.

Cele mai multe apeluri (câte 6) le-au primit Salvamont Lupeni și Salvamont Sinaia.

S-au primit la Dispeceratul Salvamont România și 34 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!”, au transmis reprezentanții Salvamont România.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

