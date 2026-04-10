10 aprilie 2026 | Frig ca iarna la intrarea în Vinerea Mare: La cât a coborât mercurul din termometre

Vinerea Mare 2026 a început cu temperaturi specifice iernii.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, la ora 7.00, erau -3,2 grade Celsius la Roșia Montană, -3 grade la Câmpeni, -1,9 grade la Sebeș și +0,3 grade Celsius la Alba Iulia.

La Bâlea Lac erau -10,3 grade Celsius.

Conform AccuWeather, tot la ora 7.00, la Oașa se înregistrau -5 grade.

Până sâmbătă, 11 aprilie 2026, la ora 10.00, este în vigoare în România o informare meteo de vreme rece, vânt, ploi, lapoviță și ninsoare, în special la munte, fiind și condiții de producere a brumei.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

