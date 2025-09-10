10-11 septembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în sudul județului Alba: La altitudini mari, rafale de până la 100 km/h
COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în sudul județului Alba: La altitudini mari, rafale de până la 100 km/h
Sudul județului Alba, inclusiv zona montană aferentă, va fi sub incidența unei atenționări meteo Cod galben de intensificări ale vântului.
Citește și: Cum va fi VREMEA în România până în 6 octombrie 2025: Temperaturi mai mari decât cele obișnuite. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Atenționarea meteo va fi în vigoare de miercuri, 10 septembrie 2025, de la ora 20.00, până joi, 11 septembrie 2025, la ora 12.00.
Potrivit meteorologilor, începând din seara zilei de miercuri (10 septembrie 2025), în județele Caraș-Severin și Timiș, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.
La altitudini mari, în general de peste 1700 de metri, rafalele vor fi de 80…100 km/h.
sursa: ANM
