Cum va fi VREMEA în România până în 6 octombrie 2025: Temperaturi mai mari decât cele obișnuite. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 6 octombrie 2025: Temperaturi mai mari decât cele obișnuite
Administrația Națională de Meteorologie a prezentat prognoza meteo până în 6 octombrie 2025.
Conform eestimărilor meteorologilor, temperaturile în următoarele patru săptămâni vor fi pestee cele obișnuite ale perioadei.
Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice şi sudice.
Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nordice şi centrale, dar mai ales în zona Munţilor Apuseni, iar în rest va fi apropiat de cel normal, cu un uşor deficit în extremitatea de est a ţării.
Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025
Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării.
Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.
Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025
Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice şi sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.
Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în vestul şi nord-vestul teritoriului.
Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025
Potrivit sursei citate, mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice şi sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.
Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Profesorii continuă protestele după boicotul primei zile de școală: „Greva generală nu este exclusă”
Profesorii își continuă protestele după boicotul primei zile de școală: „Greva generală nu este exclusă” Profesorii din întreaga țară au continuat protestele luni, boicotând prima zi de școală, nemulțumiți de modificările recente din sistemul educațional, introduse prin Legea 141. Manifestările au avut loc în Piața Victoriei din București, iar profesorii cer demisia ministrului Educației și […]
VIDEO | Anticipație sociologică: Alin Tomuș spunea încă din iulie 2025 că va deveni necesară creșterea vârstei de pensionare
Anticipație sociologică: Alin Tomuș spunea încă din iulie 2025 că va deveni necesară creșterea vârstei de pensionare Sociologul Alin Tomuș spunea încă din iulie 2025 că va deveni necesară creșterea vârstei de pensionare. El afirma, în 8 iulie 2025, la postul de televiziune Antena 3 Deva, că va deveni necesară creșterea vârstei de pensionare actuale, […]
PENSII 2025 | Premierul Ilie Bolojan: „Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare”
Premierul Ilie Bolojan: „Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare” Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, 8 septembrie 2025 că trebuie crescută vârsta de pensionare, la toate categoriile, în așa fel încât populația cu vârste între 50 și 65 de ani care este prinsă în economia reală să fie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Profesorii continuă protestele după boicotul primei zile de școală: „Greva generală nu este exclusă”
Profesorii își continuă protestele după boicotul primei zile de școală: „Greva generală nu este exclusă” Profesorii din întreaga țară au...
VIDEO | Anticipație sociologică: Alin Tomuș spunea încă din iulie 2025 că va deveni necesară creșterea vârstei de pensionare
Anticipație sociologică: Alin Tomuș spunea încă din iulie 2025 că va deveni necesară creșterea vârstei de pensionare Sociologul Alin Tomuș...
Știrea Zilei
VIDEO | Un șofer din Alba a fost filmat în Cluj în timp ce intră pe zona pietonală apoi așteaptă la semafor cu ceilalți pietoni: „Trimite, te rog, filmarea la poliție”
Un șofer din Alba surprins în Cluj în timp ce intră pe zona pietonală apoi așteaptă la semafor cu ceilalți...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 9 septembrie 2025: 540 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 9 septembrie 2025: 540 de posturi sunt disponibile Persoanele interesate să...
Curier Județean
VIDEO | Șofer din Arieșeni reținut după accident: A pierdut controlul mașinii și a lovit un cap de pod, alcoolemia indicând 1,58 mg/l
Șofer de 50 de ani reținut în Câmpeni după ce, beat la volan, a pierdut controlul pe DN 75 și...
VIDEO | Bărbat din Blaj REȚINUT după ce ar fi încălcat ordinul de protecție: S-a apropiat de nepoata sa, deși avea interdicție
VIDEO | Bărbat din Blaj reținut după ce ar fi încălcat ordinul de protecție: S-a apropiat de nepoata sa, deși...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
15 septembrie 2025 | Intră în funcțiune sistemul de parcări publice cu plată din Blaj: Aplicația, deja disponibilă. TARIFELE
Intră în funcțiune sistemul de parcări publice cu plată din Blaj Începând de luni, 15 septembrie 2025, va intra în...
Opinii Comentarii
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura
9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...