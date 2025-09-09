Rămâi conectat

Cum va fi VREMEA în România până în 6 octombrie 2025: Temperaturi mai mari decât cele obișnuite. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Cum va fi VREMEA în România până în 6 octombrie 2025: Temperaturi mai mari decât cele obișnuite

Administrația Națională de Meteorologie a prezentat prognoza meteo până în 6 octombrie 2025.

Conform eestimărilor meteorologilor, temperaturile în următoarele patru săptămâni vor fi pestee cele obișnuite ale perioadei.

Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice şi sudice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nordice şi centrale, dar mai ales în zona Munţilor Apuseni, iar în rest va fi apropiat de cel normal, cu un uşor deficit în extremitatea de est a ţării.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice şi sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în vestul şi nord-vestul teritoriului.

Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Potrivit sursei citate, mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice şi sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

