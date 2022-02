1 Martie 2022 – MESAJE de Mărțișor: Ce SMS-uri puteți trimite persoanelor dragi la venirea primăverii

Mesaje de 1 martie haioase • Mesaje de Mărţişor amuzante • Mesaje de primăvară 2022 hazlii • SMS -uri, felicitări de 1 martie şi urări frumoase pe care le puteţi trimite odată cu venirea primăverii



Ziua de 1 Martie constituie un bun prilej să le transmiteţi gânduri bune celor dragi. Dacă vă plac mai mult mesajele amuzante, vă prezentăm câteva idei de mesaje de 1 martie haioase pe care le puteţi trimite persoanelor apropiate, cu ocazia sosirii primăverii.

MESAJE 1 MARTIE AMUZANTE: Martie cel călător/ Îţi trimite-un mărţişor/ Nu e lucru de valoare/ Dar atenţia e mare!

MESAJE 1 MARTIE HAIOASE: Acum mi-e uşor să-ţi dau un mesaj sms si să-ţi iau un mărţişor să sărbătorim venirea primăverii, nu am uitat nici până acum că cel mai greu mi-a fost în 1990 când ţi-am luat mărţişorul printre gaza lacrimogene…ca toţi minerii.

MESAJE 1 MARTIE AMUZANTE: Ani frumoşi sa-ti vina-n cale! Sănătate si… parale!

MESAJE 1 MARTIE HAIOASE: Ştiu că nu ţi-am luat mărţişor şi am fost un mare ţăran şi mai ştiu ca eşti cea mai frumoasa femeie din spaţiul sud-est european.

Suntem veriga firului de aţă

A fiecărui lanţ făcut din doi,

E greu cu noi, femeile, în viaţă,

Dar e şi imposibil fără noi.

MESAJE 1 MARTIE AMUZANTE: Cu drag de mărţişor, primeşte primavara in sufletul tau, si fie ca acest anotimp sa îţi aducă în viaţa ta împlinire si noroc, fericire si iubire si nu in ultimul rand caldura sufletescă de la cei dragi. Îţi doresc o primăvara frumoasa!

MESAJE 1 MARTIE HAIOASE: Chiar daca uneori taranul roman isi bate femeia de-o snopeste, de 1 Martie nu uita de Marţişor… ca aşa e romaneste.

MESAJE 1 MARTIE AMUZANTE: Atunci când popoarele migratoare veneau cu ganduri cotropitoare peste acest minunat popor, noi le dădeam mărţişoare… pentru ca asa-i romanul, primitor.

MESAJE 1 MARTIE HAIOASE: Sunt veteran în Legiunea Străina si am luptat 4 ani ca mercenar in Afghanistan, cea mai grea batalie pentru mine rămâne săptămâna dintre 1 si 8 Martie… asa se intampla in fiecare an.

Stiu ca era mai frumos sa-ti iau un mărţişor decat sa-ti dau un mesaj pe telefon, dar intelege-ma si pe mine, sunt un fel de Eminescu si trăiesc numai prin rime.

MESAJE 1 MARTIE AMUZANTE: La mulţi ani, mama! Esti minunata si vreau sa impart cu tine ce am mai de preţ. Iată de ce m-am gândit sa-ti trimit copiii vreo luna.

În 8 Martie este Ziua Internațională a Femeii. Vezi care sunt cele mai frumoase mesaje de 8 martie pe care să le trimiți femeilor din viața ta.