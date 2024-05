1 iunie: Crosul Teiu;ului 2024, prima ediție: Cinci curse pentru adulți și copii. PROGRAM și înscrieri

Crosul Teiușului 2024, pe 1 iunie, la prima ediție: Cinci curse pentru adulți și copii. PROGRAM și înscrieri

Prima ediție a concursului Crosul Teiușului se va desfășura pe 1 iunie. Are programate cinci curse, câteva dedicate special copiilor și familiilor. Sute de alergători sunt așteptați să ia parte la Crosul Star Assembly, Crosul CAR Credit Teiuș, Cursa Family, Cursa Junior și Cursa Kinder.

Pe 1 iunie, la Teiuș pe ”Locul Târgului” se va lua startul celor 5 curse pentru adulți și copii:

• Crosul Star Assembly 12 km – minim 16 ani vârsta de participare, ora 09:00 AM.

• Crosul CAR Credit Teiuș 6 km – minim 14 ani vârsta de participare, ora 09:00 AM.

• Cursa Kinder 400 m – copii sub 8 ani, ora 11:15 AM.

• Cursa Junior 1 km – copii cu vârsta cuprinsă între 8-14 ani, ora 11:30.

• Cursa Family 1.5 km – minim 1 adult și un copil sub 18 ani, ora 12:30 PM.

Sportivii de performanță sub limitele vârstei pot participa și la cursele de adulți pe baza unui acord semnat în prealabil de unul dintre părinți.

Taxa de participare la concurs este 0 RON. Participanții vor primi kit de concurs, iar ocupanții primelor locuri vor fi recompensanți cu premii simbolice.

Este disponibil un număr de maxim 400 de participanți, iar înscrierile sunt încă deschise online până pe 25 mai sau la fața locului, în funcție de numărul de locuri disponibile la acea dată.

Crosul Teiușului, 1 iunie 2024 – PROGRAM

ora 07:00 – 08:45 – ridicare kit-uri de participare

ora 08:45 – 09:00 – încălzire

ora 09:00 – startul la Crosul Star Assembly 12 km

ora 09:00 – startul la Crosul CAR Credit Teiuș 6 km

11:15 – startul la Cursa Kinder 400 m

11:30 – startul la Cursa Junior 1 km

12:00 – startul la Cursa Family 1.5 km

12:30 – festivitatea de premiere

Evenimentul este organizat de Fundația ”Emanuel-Betania”, cu sprijinul Primăriei Teiuș, Liceului Teoretic Teiuș și al Primăriei Stremț.

Sponsori: Star Assembly, CAR Credit Teius, Aqua Carpatica, Ventilclima Trade SRL, Nero Vet Farm SRL, SC Opsimus SRL, S.C Feromat Construct S.R.L, Note Expert S.R.L

