Zlătneanul George Cîmpean, la Sporting Roșiori (Liga 3)

Mijlocașul George Dorin Cîmpean, originar din Zlatna, a semnat un contract cu Sporting Roșiori (Liga 3).

Fotbalistul în vârstă de 21 de ani va evolua în eșalonul terț, echipa din Teleorman fiind „lanternă roșie” în Seria 4, cu doar 6 puncte, obiectivul fiind salvarea de la retrogradare. Contractul este valabil pentru 6 luni, cu posibilitate de prelungire.

Cîmpean a început fotbalul la CS Zlatna, pentru care a debutat la 15 ani la nivel de seniori, mai trecând pe la CS Universitatea Alba Iulia, LPS Sebeș, Spicul Daia Română și CSM Unirea Alba Iulia (Liga 4).

„Pentru mine, acest transfer înseamnă foarte mult, pentru că, în aceste zile de când sunt aici, am observat că mă pot dezvolta foarte bine ca jucător. Am văzut că este un staff foarte bun şi profesionist, iar colegii sunt foarte ok. Mi se pare că este un grup foarte unit şi cred că putem face o treabă foarte bună împreună. Obiectivul echipei este menținerea în liga 3 și eu sper și cred ca îl vom realiza prin muncă și dăruire alături de colegi și de staff ul tehnic . Este o nouă provocare pentru mine ca jucător dar și pentru club este o provocare pentru a realiza obiectivul dar o să luăm fiecare meci în parte , pas cu pas și dacă ne ajută Dumnezeu o să reușim menținerea in campionatul ligii 3. Le mulțumesc domnului antrenor Dănut Ivanică și domnului antrenor principal Marian Botea pentru încrederea acordată și sper să ajut echipa să obțină obiectivul stabilit„, a punctat tânărul jucător.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI